В данном списке представлены программы для замены GIMP. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GIMP, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены GIMP.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GIMP, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены GIMP. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GIMP, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 30 программ
Версия 7.6.1
Бесплатный графический редактор для Windows с мощными функциями создания скриншотов
Версия 2.16.3
Программа для рисования и редактирования растровых изображений
Версия 11.3
Программа для создания и редактирования скриншотов
Версия 5.1.12
Программа для рисования и редактирования изображений
Версия 5.3.1
Бесплатный многофункциональный редактор растровых изображений
Версия 2.15.0
Программа для улучшения качества изображений.
Версия 29.1.0.0
Программа для создания комиксов и манги
Версия 1.3
Популярный векторный графический редактор
Версия 0.9.31
Рисование для детей
Версия 11.4.2
Проограмма для редактирования растровых изображений
Версия 2.0.1
Графический редактор для рисования на компьютере
Версия 6.51.30
Графический редактор для рисования и обработки растровых изображений
Версия 19.2203.2.381
Программа для организации и пакетного редактирования изображений
Версия 13.0
Удалить водяной знак с фото
Версия 6.0.0
Программа для редактирования изображений
Версия 11.0.1
Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений
Версия 10.0
Программа для редактирования растровых изображений
Версия 5.7
Бесплатный редактор фотографий в формате RAW
Версия 6.0.11
Программа для редактирования и создания растровых изображений
Версия 1.2.2
Программа для создания и редактирования векторной 2D-графики
Версия 2019
Программа для цифровой живописи
Версия 3.0.0.152
Обработка фотографий, добавление эффектов
Версия 3.7
Программа для просмотра и редактирования изображений
Версия 9.0.2
Мощнейший пакет для работы с графикой
Версия 2.0
Восстановление повреждённых JPEG файлов.
Версия 13
Профессиональный редактор изображений
Версия 12.0
Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений
Версия X9
Фоторедактор
Версия 0.9.11.1
Пост-обработка сканированных страниц
Версия 7.1.720
Простой редактор фотографий