SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги GIMP

В данном списке представлены программы для замены GIMP. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на GIMP, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 30 программ

PicPick
PicPick

Версия 7.6.1

Бесплатный графический редактор для Windows с мощными функциями создания скриншотов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
FireAlpaca
FireAlpaca

Версия 2.16.3

Программа для рисования и редактирования растровых изображений

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
FastStone Capture
FastStone Capture

Версия 11.3

Программа для создания и редактирования скриншотов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Paint.NET
Paint.NET

Версия 5.1.12

Программа для рисования и редактирования изображений

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)
Krita
Krita

Версия 5.3.1

Бесплатный многофункциональный редактор растровых изображений

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (8)
Upscayl
Upscayl

Версия 2.15.0

Программа для улучшения качества изображений.

Оценок пока нет
MediBang Paint
MediBang Paint

Версия 29.1.0.0

Программа для создания комиксов и манги

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (13)
Inkscape
Inkscape

Версия 1.3

Популярный векторный графический редактор

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Tux Paint
Tux Paint

Версия 0.9.31

Рисование для детей

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
PhotoFiltre
PhotoFiltre

Версия 11.4.2

Проограмма для редактирования растровых изображений

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
MyPaint
MyPaint

Версия 2.0.1

Графический редактор для рисования на компьютере

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Pixia
Pixia

Версия 6.51.30

Графический редактор для рисования и обработки растровых изображений

Оценок пока нет
Zoner Photo Studio
Zoner Photo Studio

Версия 19.2203.2.381

Программа для организации и пакетного редактирования изображений

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Photo Stamp Remover
Photo Stamp Remover

Версия 13.0

Удалить водяной знак с фото

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Movavi Photo Editor
Movavi Photo Editor

Версия 6.0.0

Программа для редактирования изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Photoshop CS4
Adobe Photoshop CS4

Версия 11.0.1

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Adobe Photoshop CS3
Adobe Photoshop CS3

Версия 10.0

Программа для редактирования растровых изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
RawTherapee
RawTherapee

Версия 5.7

Бесплатный редактор фотографий в формате RAW

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Artweaver
Artweaver

Версия 6.0.11

Программа для редактирования и создания растровых изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Synfig Studio
Synfig Studio

Версия 1.2.2

Программа для создания и редактирования векторной 2D-графики

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Corel Painter 2019
Corel Painter 2019

Версия 2019

Программа для цифровой живописи

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (9)
Fotor
Fotor

Версия 3.0.0.152

Обработка фотографий, добавление эффектов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Photoscape
Photoscape

Версия 3.7

Программа для просмотра и редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Adobe Photoshop CS2
Adobe Photoshop CS2

Версия 9.0.2

Мощнейший пакет для работы с графикой

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (48)
Picture Doctor
Picture Doctor

Версия 2.0

Восстановление повреждённых JPEG файлов.

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Adobe Photoshop CS6
Adobe Photoshop CS6

Версия 13

Профессиональный редактор изображений

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (600)
Adobe Photoshop CS5

Версия 12.0

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Corel PaintShop Professional
Corel PaintShop Professional

Версия X9

Фоторедактор

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Scan Tailor

Версия 0.9.11.1

Пост-обработка сканированных страниц

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Photoinstrument
Photoinstrument

Версия 7.1.720

Простой редактор фотографий

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)