GDevelop — кроссплатформенный игровой движок с открытым исходным кодом для создания 2D, 3D и многопользовательских игр без написания кода.

Программа распространяется бесплатно с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Событийная система для создания логики игры без программирования. Вместо написания кода пользователь собирает логику из визуальных блоков-событий. Каждое событие состоит из условия и действия. Блоки соединяются как конструктор, исключая синтаксические ошибки и позволяя сразу видеть результат. Система поддерживает циклы, переменные, функции и сложные условия, что дает возможность создавать игры любой сложности без изучения языка программирования.

Поддержка 2D, 3D и многопользовательской игры в одном движке. GDevelop позволяет смешивать двухмерные и трехмерные объекты на одной сцене, использовать 3D-камеры, модели, освещение и физику. Для многопользовательских игр есть встроенные инструменты синхронизации через интернет без необходимости настраивать серверы. Движок использует WebGL для рендеринга и обеспечивает производительность на мобильных устройствах, компьютерах и в браузере.

Встроенный редактор сцен, объектов, спрайтов и анимаций. Пользователь может рисовать спрайты прямо в программе, настраивать анимации покадрово, создавать тайловые карты для уровней и добавлять эффекты частиц. Редактор сцен позволяет перетаскивать объекты мышью, задавать их поведение из библиотеки готовых модулей. Для трехмерных объектов доступны импорт моделей в форматах GLTF, настройка материалов и источников света.

Экспорт готовых игр на все основные платформы без дополнительных сборок. Одним нажатием проект можно опубликовать как веб-игру на HTML5, скомпилировать в приложение, а также выложить в онлайн-магазины. Движок оптимизирует размер файлов и производительность для каждой платформы. Для мобильных устройств поддерживаются сенсорное управление, жесты и вибрация.