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GDevelop

GDevelop

Программа для создания игр без знания языков программирования

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Актуальная версия 5.6.284
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Скриншоты

История изменений

Версия 5.6.284

  • Добавлены новые 3D объекты: terrain, grass и water. Terrain можно редактировать в редакторе и во время игры, случайно генерировать, использовать с 3D Physics и навигацией NavMesh.
  • Обновлено 3D-рендеринг: улучшены тени от направленного света, добавлены эффекты Ambient Occlusion, Depth of Field, faster bloom и tone mapping, а также обновлён Three.js до 0.185.1.
  • Добавлены пользовательские easing-кривые для Tween: можно задавать свои кривые в формате cubic-bezier и сохранять именованные easing-функции для повторного использования.
  • Добавлены новые стартовые проекты и примеры, включая FNAF-подобный шаблон, Minimalist GTA-like и GTA-like with a map.
  • Улучшен 3D-редактор: лучшее перетаскивание, центрирование панелей инструментов, более надёжный запуск, выбор объектов за другими объектами и более понятная работа с курсором и выделением.
  • Улучшена производительность: ускорены проверки столкновений между многими объектами, а также доработана работа с 3D-объектами и тенями.
  • В Extensions обновлены 3D light, 3D particle emitter и другие расширения, чтобы они корректно работали с новым 3D-рендерингом.
  • Добавлены новые эффекты через отдельный диалог, включая готовые эффекты из магазина.
Предыдущие версии (2)
  1. Версия 5.6.283
    • Обновлён интерфейс настроек и списка горячих клавиш.
    • В редакторе ресурсов можно выделять сразу несколько ресурсов и применять к ним общие действия, например сглаживание изображения или удаление.
    • В редакторе сцен горячие клавиши теперь работают без необходимости сначала щёлкать по холсту.
    • Улучшены автодополнение и сообщения об ошибках для переменных: поддержан доступ через квадратные скобки, а подсказки теперь показывают только подходящие по типу переменные.
    • Исправлено автодополнение параметров переменных в вызовах функций, которое раньше предлагало объекты и функции.
    • Файлы теперь можно прикреплять к сообщениям чата с ИИ-агентом, а сам агент умеет анализировать скриншоты игры.
    • ИИ-агент теперь поддерживает внешние макеты, а также может читать, создавать и изменять расширения.
    • Добавлено новое действие для изменения позиции камеры по оси Z с помощью tween.
    • Добавлена поддержка аудиоформата m4a.
    • Исправлены проблемы с импортом .gdo, исчезающими объектами и ошибками на ресурсах.
    • Исправлено отображение вложенных переменных в отладчике, а также ошибка с поведением кнопки Escape при снятии выделения.
    • Исправлено открытие меню перетаскиванием и проблема с заблокированными экземплярами, которые могли удаляться в 3D-редакторе.
    • Специальные символы в именах ресурсов теперь корректно кодируются и декодируются, а сообщения об ошибках загрузки аудио стали понятнее.
  2. Версия 5.6.282
    • Упрощено редактирование расширений: свойства и папки можно перемещать и копировать, а пользовательские объекты, поведения и функции — переносить между расширениями.
    • Ошибки параметров теперь показываются сразу, без дополнительного щелчка.
    • Улучшен выбор плавности анимации Tween и добавлен предварительный просмотр.
    • 3D-объекты теперь привязываются к сетке при изменении размера.
    • Улучшено управление чатами проекта: их можно переименовывать, архивировать и удалять.
    • Редактор больше не приостанавливается, когда его окно не видно на экране.
    • Слои, маски и свойства поведения теперь можно редактировать прямо в панели свойств.
    • Ускорен запуск предпросмотра в проектах с группами, содержащими большое количество объектов.
    • Исправлено обновление событий при переименовании глобальных объектов и несколько проблем отображения и сбоев в редакторе.

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