SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги FreeVimager

В данном списке представлены программы для замены FreeVimager. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на FreeVimager, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

FastStone Image Viewer
FastStone Image Viewer

Версия 8.5

Просмотр и редактирования фотографий

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (19)
XnViewMP (XnView)
XnViewMP (XnView)

Версия 1.12.2.0

Программа для просмотра, организации и пакетного редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (9)
IrfanView
IrfanView

Версия 4.76

Программа для просмотра и редактирования изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Light Image Resizer
Light Image Resizer

Версия 7.6.6.178

Программа для пакетного редактирования изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Paint.NET
Paint.NET

Версия 5.1.12

Программа для рисования и редактирования изображений

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)
Photo Effects Studio
Photo Effects Studio

Версия 3.15

Программа для создания фотографий с эффектами

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Pixia
Pixia

Версия 6.51.30

Графический редактор для рисования и обработки растровых изображений

Оценок пока нет
Artweaver
Artweaver

Версия 6.0.11

Программа для редактирования и создания растровых изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Picasa
Picasa

Версия 3.9.138.202

Программа для просмотра и редактирования фотографий

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
Photoscape
Photoscape

Версия 3.7

Программа для просмотра и редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Fotor
Fotor

Версия 3.0.0.152

Обработка фотографий, добавление эффектов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
FastPictureViewer
FastPictureViewer

Версия 1.9.344.0

Просмотр фотографий и картинок

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
ACDSee Photo Editor
ACDSee Photo Editor

Версия 6.0

Многофункциональный редактор изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (7)