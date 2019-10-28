FreeVimager — программа для просмотра и редактирования изображений в форматах TIFF, JPEG, GIF и BMP. Также с помощью утилиты пользователи могут воспроизвести стандартные форматы аудио и видео файлов.

Полученный результат — отредактированное изображение — можно сохранить на компьютере в формате PDF. Среди инструментов для работы с картинками имеются: изменение контрастности и яркости, поворот изображения, устранение эффекта «красных глаз». Также, с помощью утилиты FreeVimager на картинку можно применить различные фильтры.

Поддерживается возможность создания слайдшоу. Доступна полезная функция для просмотра места снимка в Google Maps — работает, если в снимке есть встроенная геометка. Доступна функция пакетной обработки изображений. Можно работать с несколькими мониторами одновременно. В программу можно загрузить изображение со сканера. Во встроенном видеоплеере есть функция моментального снимка, можно перетаскивать границы в полноэкранном режиме.

Программа полностью переведена на русский язык. Скачать ПО можно бесплатно.



Как пользоваться программой FreeVimager?

После запуска утилиты FreeVimager откроется небольшое «Общие настройки». Здесь пользователи могут установить начальные параметры для софта: запускать ПО вместе с операционной системой Windows, отображать значок в трее, открывать только одну копию.

В разделе «Ассоциации» можно выбрать форматы файлов — bmp, emf. jpg, tif, png, pcx, — которые будут запускаться через FreeVimager. При необходимости, опцию можно удалить — в этом случае изображения будут открываться через стандартный инструмент просмотра картинок.

Теперь можно приступать к редактированию изображений. Чтобы начать работу, нужно добавить первый файл в программу. Для этого необходимо открыть раздел меню «Файл» (находится в верхней части интерфейса главного окна) и выбрать пункт «Открыть Файл». После этого нужно выбрать изображение с компьютера.

В главном окне программы откроется выбранная картинка. В нижней части интерфейса — под изображением — располагается панель инструментов. Первые две функции (которые следуют после переключателей) отвечают за поворот изображения на 90 градусов — по часовой стрелке и против часовой стрелки.

Следующий пункт — инструмент для редактирования размеров изображения. Пользователи могут установить произвольные параметры: ширина, высота. Редактировать размеры можно в разных показателях: пиксели, проценты. Есть специальный режим для печати. Перед сохранением изменений, нужно выбрать качество изображения. По умолчанию стоит параметр «Самое лучшее качество».

Также в программе есть функция «Операции с прямоугольником». С помощью этой функции, пользователи могут выделить прямоугольником любую область изображения (любого размера). Выделенную область можно вырезать или скопировать.

Для работы с цветовой гаммой изображения используется инструмент «Яркость, Контраст». После выбора этой функции, откроется окно «Регулировки». Здесь пользователи могут задать произвольное значение яркости, контрастности, насыщенности и оттенков.

Чтобы сравнить измененное изображение со старым, нужно отметить галочкой пункт «Показ. Исходн» — отобразится оригинал картинки (до изменений).

Утилита FreeVimager поддерживает возможность пакетной загрузки изображений. Для этого нужно перейти в раздел меню «Файл» и выбрать пункт «Открыть каталог». Далее следует выбрать папку на компьютере из которой программа загрузит изображения для обработки.

С помощью графического редактора FreeVimager можно устранить эффект «красных глаз». Для этого нужно загрузить фотографию, на которой изображены люди. После этого, следует открыть меню «Правка» и выбрать пункт «Эффект “красных глаз”».

После пакетной обработки изображений — например, 20-30 фотографий с праздника, — пользователи могут запустить слайдшоу, чтобы посмотреть результат работы. Для этого нужно перейти в раздел меню «Воспроизведение» — «Воспроизвести слайдшоу». Также можно нажать клавишу «Enter» — после этого сразу запустится показ изображений в формате слайдшоу.

Можно установить задержку для слайдов — от 2 секунд до 1 минуты, — выбрать переходы между изображениями или запустить бесконечное повторение (после окончания показа фотографий, слайдшоу запустится заново). Готовые изображения можно отправить по электронной почте. Для этого нужно открыть раздел меню «Файл» и выбрать пункт «Эл. почта».

В открывшемся окне пользователи могут выбрать степень оптимизации картинки — если выбрать сжатие картинки, то изображение будет отправлено быстрее; при сохранении файлов без изменений отправка будет дольше, так как файл будет иметь больший размер.