FreeHand MX - уникальная многостраничная среда для создания сложных иллюстраций и макетов для публикации в печати и в электронных СМИ. Мощный набор средств FreeHand MX поможет дизайнерам реализовать их творческие замыслы, а расширенные функции иллюстрирования, сотворения макетов и публикации обеспечивают увеличение гибкости рабочего процесса.

С помощью FreeHand MX профессиональные дизайнеры, иллюстраторы и издатели смогут: