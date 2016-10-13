FreeHand MX - уникальная многостраничная среда для создания сложных иллюстраций и макетов для публикации в печати и в электронных СМИ. Мощный набор средств FreeHand MX поможет дизайнерам реализовать их творческие замыслы, а расширенные функции иллюстрирования, сотворения макетов и публикации обеспечивают увеличение гибкости рабочего процесса.
С помощью FreeHand MX профессиональные дизайнеры, иллюстраторы и издатели смогут:
- использовать оптимизированные рабочие процессы для сотворения изображений для печати, Интернета и проектов Macromedia Flash MX;
- использовать инструменты для подготовки многостраничных иллюстраций и специальные рабочие инструменты FreeHand MX для быстрого сотворения сложных дизайнерских проектов и иллюстраций с максимальным воздействием на зрителя;
- воспользоваться возможностями разработки материала для разных сред при подготовке иллюстраций для печати, Интернета и проектов Macromedia Flash MX;
- снизить временные затраты на создание и редактирование иллюстраций с помощью таких функций, как шаблоны страниц и фонов, символьные библиотеки типов данных и навигационных компонентов, а также поиск и замена в графических изображениях;
- быстрее спланировать и организовать многостраничные сайты и проекты, а также подготовить интерактивные презентации, раскадровки и web-страницы с навигацией, не выходя из рабочей среды FreeHand.