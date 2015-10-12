ФотоДоктор – программа для восстановления фотографий со съемных носителей: флешек и карт памяти.

ФотоДоктор предлагает гибкий поиск по удаленным файлам, благодаря которому можно проводить выборочное восстановление изображений. Просмотр осуществляется прямо во время поиска. Если нужно восстановить все файлы, достаточно выбрать устройство и нажать «Восстановить».

Главное меню включает пункты «Поиск устройств», «Поиск и предпросмотр» и «Восстановить доступ». Также доступна справка по программе, обучающий видеокурс и кнопка для перехода на сайт разработчика.