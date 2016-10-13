ФотоАльбом — программа для создания фотоальбомов и коллажей. Все изображения формата JPEG объединяются в альбом формата MPEG. С помощью утилиты можно создать несколько фотоальбомов и защитить их с помощью пароля.

Приложение имеет полную совместимость с операционной системой Windows (32 и 64 бит). Для получения полной версии программы не нужно покупать лицензионный ключ или подписку. Утилита распространяется абсолютно бесплатно.

Как пользоваться программой "ФотоАльбом"?

После запуска утилиты необходимо создать новый альбом в приложении. Для этого нужно открыть раздел меню «Альбом» — «Выбрать альбом».

В открывшемся окне доступен готовый шаблон. Чтобы создать новый альбом необходимо нажать кнопку «Добавить».

На следующем этапе создания нужно указать название для альбома и выбрать значок. Доступна функция выбора звука: песни или мелодии, которая будет проигрываться во время просмотра фотографий в альбоме.Также пользователи приложения ФотоАльбом могут установить пароль для нового альбома.

Далее необходимо добавить фотографии и графические изображения в альбом. Для этого нужно открыть созданный раздел и перейти в меню «Альбом» — «Редактировать альбом».

Чтобы разместить новое содержимое в альбом следует нажать кнопку «Добавить». Следующий шаг — выбор фотографий и изображений из компьютера. Помимо графического контента есть возможность размещения музыки.

По завершению процесса добавления фотографий нужно закрыть это окно. После этого программа ФотоАльбом откроет все изображения в полном разрешении.

Для пролистывания изображений необходимо нажать кнопку «Дальше».

Созданный альбом или отдельную фотографию можно экспортировать на компьютер. Для этого нужно перейти в раздел меню «Альбом» — «Экспортировать».

В разделе меню «Сервис» для пользователей утилиты доступны следующие функции:

Изменение размера фотографии: исходный, оптимальный, вся фотография, максимальный. Изменение оболочки программы. Выбор каталога, в котором расположены основные данные утилиты. Установка уровня задержки при автопрокрутке фотографий.

Преимущества и недостатки программы ФотоАльбом

Преимущества:

низкая нагрузка на систему;

возможность установки пароля на фотоальбомы;

функция добавления музыкальных файлов в альбомы.

Недостатки: