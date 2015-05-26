Фото на документы Профи – программа для подготовки и печати фотографий согласно официальным требованиям и стандартам, установленным в РФ. С помощью этой программы вы легко сделаете нужное фото на водительские права, пропуски, студенческие и ученические билеты, удостоверения и так далее.
Работать в программе невероятно просто – достаточно выбрать подходящее изображение. Удобный и простой встроенный редактор позволит обработать его и привести в официальный вид, а затем распечатать в необходимом формате.
Возможности программы
- изменение фона на монотонный;
- замена одежды;
- импорт костюмов из Photoshop (используется для фотографий военных или сотрудников силовых ведомств);
- удобная распечатка с выбором формата, количества копий и ориентации фотографии.