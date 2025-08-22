SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Fooocus

В данном списке представлены программы для замены Fooocus. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Fooocus, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Stable Diffusion
Stable Diffusion

Версия 1.10.1

Программа для генерации и обработки изображений с помощью ИИ.

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SwarmUI
SwarmUI

Версия 0.9.7

Программа для развертывания нейросетей и генерации изображений на ПК.

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EasyDiffusion
EasyDiffusion

Версия 3.0.9

Прогамма для запуска нейросетей, которые генерируют изображения, на ПК.

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InvokeAI
InvokeAI

Версия 6.4.0

Программа для генерации и редактирования изображений с помощью ИИ.

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Comfy UI
Comfy UI

Версия 0.4.63

Программа для генерации изображений с помощью ИИ с контролем выполнения запросов.

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