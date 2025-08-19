SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Fooocus

Fooocus

Программа для генерации изображения на основе запросов к ИИ.

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Актуальная версия 2.5.0
Скачать 2 GB
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История изменений

Версия 2.5.0

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Генерация нейроартов с помощью Fooocus

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