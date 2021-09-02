FastRawViewer — программа для просмотра изображений, в т.ч. несжатых RAW-фотографий с цифровых фотоаппаратов. Приложение поддерживает и ряд других графических форматов, к числу которых относится и ставший знаменитым HEIC — относительно новый формат от Apple, постепенно вытесняющий JPG.

Это условно-бесплатная программа с пробным периодом использования в 30 дней без функциональных ограничений. Приложение работает только в 64-битных версиях Windows 7/8/8,1/10. Интерфейс выполнен на английском языке.

ЗАЧЕМ НУЖНА ПРОГРАММА FASTRAWVIEWER?

Основное предназначение программы FastRawViewer — открытие и просмотр полученных на фотокамеру «сырых» RAW-фотографий без необходимости их предварительного форматирования (сжатия) в один из стандартных графических форматов. Причем изображения не нужно копировать на компьютер — при помощи FastRawViewer их можно просматривать напрямую с фотоаппарата сразу после его подключения к ПК. Это позволяет фотографу видеть RAW-фотографии так, как его «видит» встроенный в фотокамеру программный конвертер, который и отвечает за конвертацию RAW в JPG или иной формат. Благодаря использованию мощностей видеокарты, FastRawViewer обеспечивает быстрое открытие RAW-изображений.

Кроме того программа способна осуществлять конвертацию RAW-фотографий в любые поддерживаемые ею графические форматы, гарантируя не только перенос самого изображения, о и мета-данных, сгенерированных фотокамерой.

ФУНКЦИИ ПРОГРАММЫ FASTRAWVIEWER

Программа FastRawViewer имеет довольно большое количество функций:

Встроенный файловый менеджер позволяет быстро открывать папки на компьютере, автоматически выводя их содержимое в главное окно. При необходимости пользователь может перетаскивать в окно папку с неограниченным числом подпапок внутри — FastRawViewer отобразит все присутствующие в них изображения.

Возможность одновременного просмотра до 4 изображений в одном окне в целях их сравнения друг с другом. Примечательно, что при использовании такой функции, как, например, разворот на угол или масштабирования, эффект будет распространен сразу на все открытые изображения.

Инструменты для быстрого визуального и технического анализа кадров путем просмотра реальной гистограммы RAW, оценки экспозиции кадра (показ областей и статистики недодержки и передержки), оценки резкости изображения, экспозиции и резкости по каналам и качества теней.

Экономия времени при обработке серий снимков и панорам — заданные на одном кадре настройки баланса белого, экспозиции и разворота могут быть распространены на остальные изображения в той же серии парой кликов мышью.

Наличие множества функций для организации и каталогизации изображений — выставление оценок, маркировка, сортировка, фильтрация по различным критериям и т.д.

Быстрое сохранение отбракованных кадров в, т.н. фолдер, который впоследствии можно просматривать повторно.

Коррекция экспозиции и баланса белого RAW-изображений.

Возможность редактирования метаданных EXIF и других распространенных стандартов.

Широкие возможности в плане настройки интерфейса программы под свои привычки и предпочтения — назначение/изменение горячих клавиш, расстановка функциональных панелей в произвольных местах и т.д.

Это не все функциональные возможности и особенности программы FastRawViewer.