SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Epic Pen

В данном списке представлены программы для замены Epic Pen. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Epic Pen, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

ScreenShooter
ScreenShooter

Версия 2.7.4.1859

Программа для создания скриншотов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (28)
FastStone Capture
FastStone Capture

Версия 11.3

Программа для создания и редактирования скриншотов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Monosnap
Monosnap

Версия 5.3.0

Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (5)
Snipping Tools
Snipping Tools

Версия 2022.2511.47.0

Штатная программа Windows для создания скриншотов и редактирования изображений

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (15)
SnagIt
SnagIt

Версия 2023.1.0

Программа для создания скриншотов и записи видео с экрана

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Lightshot
Lightshot

Версия 5.5.0.7

Создание скриншотов на компьютере

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (13)
Joxi
Joxi

Версия 3.0.14

Создание снимков экрана и их редактирование

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (103)
Movavi Screen Capture
Movavi Screen Capture

Версия 6.1.1

Запись видео с экрана

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)