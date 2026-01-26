Epic Pen — простая и функциональная утилита для рисования на экране. Она позволяет создавать пометки и выделения на рабочем столе или в интерфейсе программ прямо во время работы. Нарисованные элементы остаются на экране до тех пор, пока они не будут стерты или приложение не закроется.

С помощью Epic Pen также можно создавать скриншоты. Утилита работает в Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11, а также в macOS.

Программа распространяется в двух основных изданиях — Basic и Pro. Epic Pen Basic — полностью бесплатная версия утилиты с ограниченным функционалом. В ней присутствуют только базовые инструменты для рисования и опция создания скриншотов. Epic Pen Pro — расширенное платное издание. Включает в себя полный спектр функций и инструментов, большее количество цветов для рисования. Для редакции Pro доступен 30-дневный пробный период.

Зачем нужна программа Epic Pen?

Окно программы представляет собой вертикальную панель с инструментами для рисования. Доступны разные кисти и карандаши, а также фигуры и текстовые блоки. Выбрав один из инструментов, им можно воспользоваться для рисования. Элементы размещаются поверх экрана.

Epic Pen позволяет размещать указания и пометки на экране, добавлять текстовые блоки для выделения важного содержимого. Утилита позволяет рисовать как на рабочем столе, так и поверх интерфейса любой запущенной программы. Для этого в Epic Pens присутствуют такие инструменты, как линия, карандаш ластик.

В программу также интегрирована функция создания скриншотов. При помощи Epic Pen можно сделать снимок экрана, на котором выделены важные моменты. Это может быть полезным при отправке скриншота, если нужно заострить внимание получателя на определенном элементе.

В бесплатном издании Epic Pen Basic доступно 16 различных цветов для рисования. Функционала базовой редакции в большинстве случаев достаточно. Ее основное ограничение — отсутствие возможности ввести текст на экране. Соответствующий инструмент в бесплатной версии отсутствует. Он добавлен только в полное издание Epic Pen Pro. Помимо него, в расширенной редакции присутствуют еще 8 дополнительных цветов, ряд недоступных в версии Basic фигур, а также возможность выделить курсор мыши.

Epic Pen — удобная утилита для выделения элементов на экране. В отличие от многих аналогов, ее можно использовать не только для создания скриншотов, но и для рисования поверх дисплея без необходимости делать его снимок. Epic Pen позволяет быстро и удобно отмечать важные части интерфейса программ и рабочего стола системы.