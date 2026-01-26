SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Epic Pen

Epic Pen

Утилита для рисования на экране

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 3.12.226.0
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История изменений

Версия 3.12.226.0

  • Улучшена стабильность.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 3.12.182.0
    • Исправлены небольшие ошибки.

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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