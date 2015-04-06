DWG FastView — программа для просмотра и редактирования чертежей, созданных в различных профессиональных CAD-приложениях, включая AutoCAD. Последняя версия программы способна работать с двумя форматами 2D/3D-чертежей — DWG и DXF. DWG FastView — условно-бесплатное приложение с функциональными ограничениями. Интерфейс выполнен на английском языке.

Программа работает в операционных системах Windows 7 и выше (существуют отдельные версии для 32-х и 64-разрядных систем).

Зачем нужна программа DWG FastView?

Сразу отметим, что бесплатная версия DWG FastView позволяет только просматривать DWG/DXF-чертежи и делится ими через интернет (чертеж загружается в облако лишь на 72 часа) и отправлять их на печать — все остальные функции заблокированы. Для снятия ограничений требуется оформить подписку с ежемесячной/ежегодной оплатой.

Инструменты редактирования чертежей:

Выделение объектов с возможностью их последующего удаления, копирования, перемещения, вращения.

Поддержка многослойных чертежей.

Черчение прямых и кривых линий, прямоугольников.

Несколько режимов черчения окружностей, в т.ч. на основе двумя/тремя точками и/или двумя/тремя плоскостями.

Черчение эллипсоидов и дуг.

Различные измерительные инструменты: измерение дистанции между объектами, площадей, радиуса окружностей, углов, длины дуги, определение координат точки.

Нанесения на чертежи выносок с указанием перечисленных выше размеров.

Поиск текста на чертежах с возможностью его замены.

Наличие функции сравнения двух чертежей с наглядным отображением обнаруженной между ними разницы.

Возможность открытия и редактирования таблиц, привязанных к чертежам.

Возможность совместного создания текстовых и графических (линии, стрелки, прямоугольники и т.д.) меток на чертежах, сохраненных в облаке (становится доступным при оформлении подписки).

Пакетная отправка чертежей на печать через принтер, плоттер или виртуальное печатное устройство.

Экспорт чертежей в PDF-файл и различные форматы изображений.

Существует также мобильная и WEB-версия программы DWG FastView. Подписка действуют на все виды приложения.