DS 3D Конструктор корпусной мебели - утилита, предназначенная для моделирования и создания предметов интерьера. Программа имеет несколько каталогов материалов, декора и мебели. Хотите диван или шкаф, созданные по собственному оригинальному замыслу? Программа DS 3D Конструктор корпусной мебели станет незаменимой для любого дизайнера. Полученные результаты будут представлены в формате 3D-моделей.

DS 3D Конструктор корпусной мебели конструирует самую разную мебель и имеет для этого много уникальных инструментов: