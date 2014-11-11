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DS 3D Конструктор корпусной мебели

DS 3D Конструктор корпусной мебели

Программа для проектирования мебели

3,4 (7)
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Актуальная версия 2.0
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История изменений

Версия 2.0

Оценки программы

3,4

7 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о DS 3D Конструктор корпусной мебели

6 отзывов

вячеслав

или вы вернете деньги или я на всех сайтах разошлю о вас рекламу как вы дурите людей ключ который вы мне дали уже актирован кем то

SoftSalad

Добрый день.
Давайте разъясним ситуацию с покупкой вами программы "Претензии по DS 3D КОНСТРУКТОР КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ". На нашем сайте есть такая страница: https://www.softsalad.ru/software/multimedia/graficheskie-redaktory/ds-3d-konstruktor-korpusnoy-mebeli
Она позволяет скачать триальную версию, а кнопка покупки ведет на магазин софта - https://allsoft.ru/software/graphics-design/graphics-3d/ds-3d-konstruktor-korpusnoy-mebeli
Вы где и как оформляли платеж? Наш сайт SoftSalad не принимает платежи. В принципе такого функционала нет.

вячеслав

почему программа не работает скачал купил ключ

вячеслав

скачал купил ключ программа не запускаеться

Алексей

Здравствуйсте,я сам свои лицо разные мебель,но мне нехватит требуйте изнучить 3D
прошу дайте лицезни код.

вячеслав

да походу мошенники деньги берут а прога не работает