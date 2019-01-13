DP Animation Maker — программа для наложения анимации на статичные изображения. Это условно-бесплатное приложение для Windows 7/8/8.1/10 (32/64 бит). В бесплатной ознакомительной версии отсутствуют функциональные ограничения и лимиты по времени использования, однако на все экспортируемые файлы накладывается крупный водяной знак. Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа DP Animation Maker?

Программа DP Animation Maker позволяет создавать анимированные обои для рабочего стола компьютера, смартфона или планшета, хранители экрана (скринсейверы), баннеры для сайтов, презентации, короткометражные видеоролики для социальных сетей и видеохостигов, поздравительные открытки и другие разновидности графических материалов.

Приложение DP Animation Maker используется для наложения анимации только на статичные изображения формата JPG/JPEG/JPE, PNG, BMP, TGA и JFIF. Однако готовый проект может быть экспортирован в виде видео (MP4, AVI, MOV, WMV), анимированных изображений (GIF), последовательности кадров (каждый кадр в отдельную PNG-картинку) или исполняемого EXE-файла (для использования в качестве скринсейвера Windows).

Создание анимации в DP Animation Maker

Анимация в DP Animation Maker создается либо путем добавления множества изображений с последующей настройкой продолжительности их показа (так можно создавать, например, презентации), либо путем наложения различных анимированных объектов на статичные изображения. Впрочем, эти два метода можно комбинировать.

Также отметим возможность добавления в проекты аудиофайлов в MP3-формате. Это возможно при последующем экспорте проекта в видео или EXE-файла.

Инструменты анимации DP Animation Maker

Программа DP Animation Maker имеет следующие категории инструментов наложения анимации:

Несколько готовых эффектов, применяющихся ко всему изображению в целом: «Под водой», «Огонь», «Отражение в воде», «Круги на воде», «Матрица» (как в фильме), «Зеркальный шар». Все эти эффекты имеют собственные настройки.

Добавление анимированных объектов (в т.ч. интерактивных, реагирующих на курсор мыши). В программе DP Animation Maker присутствует большое количество (порядка 90 единиц в комплекте и еще более 200 можно докачать с сайта разработчиков) объектов, имеющих собственную анимацию. Например, облака, которые могут перемещаться в любую сторону с разной скоростью, фейерверки и сверкающие молнии, мыльные пузыри, падающие листья, порхающие бабочки, плавающие рыбки и многое другое. Пользователь может настроить скорость анимации и размер анимированных объектов. У отдельных экземпляров имеются и собственные настройки (цвет, угол перемещения и др.).

Рисование анимирующими кистями. Одна из ключевых особенностей программы DP Animation Maker — анимированные кисти. Пользователь рисует ими поверх изображения, анимируя тем самым небольшие участки картинки. К примеру, при помощи «Вращающей» кисти можно применить повторяющуюся анимацию вращения к тем местам изображения, которые были этой кистью «закрашены». Немало в программе и кистей, позволяющие рисовать небольшими анимированными (мигающими, подпрыгивающими и т.п.) фигурами — звездами, сердечками, молниями и т.д. Как и в предыдущем случае, у анимирующих кистей имеются собственные настройки.

Добавление анимированного текста. В DP Animation Maker предусмотрена возможность добавления форматированного 2D и 3D текста. Помимо множества статичных (разноцветные тени, окаймления, размытие и т.д.), имеются также анимированные эффекты (перемещение, вращение, мерцание и т.д.).

Система частиц. К этой категории относятся графические объекты, не имеющие четкой геометрической формы — струи воды, снежинки, искры и т.д. Примечательно то, что DP Animation Maker имеется целый конструктор, позволяющий пользователю создавать на основе таких частиц собственную 2D-анимацию. Данный инструмент можно смело относить к числу профессиональных (ни одна современная игра не обходится без системы частиц).

Анимированные кривые линии. При помощи данного инструмента на изображения можно накладывать кривые Фурье, вдоль которых будут перемещаться молнии, цветные огни или иные анимированные линейные объекты.

Интерактивные текстовые ссылки. Такие ссылки в DP Animation Maker служат для перехода между слайдами в тех проектах, в которых задействовано множество отдельных изображений. Другими словами, при помощи интерактивных ссылок, реагирующих на клик мышью, создаются презентации или управляемые слайд-шоу.