В данном списке представлены программы для замены digiKam. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на digiKam, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены digiKam.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на digiKam, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены digiKam. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на digiKam, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 11 программ
Версия 8.5
Просмотр и редактирования фотографий
Версия 1.16.5
Программа для просмотра и группировки фотографий с функцией распознавания лиц
Версия 1.12.2.0
Программа для просмотра, организации и пакетного редактирования изображений
Версия 4.76
Программа для просмотра и редактирования изображений
Версия 2.0.11.2088
Программа для просмотра HEIC-изображений и других форматов
Версия 4.4
Программа для пакетного редактирования изображений
Версия 6.0.0
Программа для редактирования изображений
Версия 5.0
Программа для создания слайд-шоу
Версия 3.9.138.202
Программа для просмотра и редактирования фотографий
Версия 3.7
Программа для просмотра и редактирования изображений
Версия 6.0
Многофункциональный редактор изображений