SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги digiKam

В данном списке представлены программы для замены digiKam. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на digiKam, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

FastStone Image Viewer
FastStone Image Viewer

Версия 8.5

Просмотр и редактирования фотографий

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (19)
Tonfotos
Tonfotos

Версия 1.16.5

Программа для просмотра и группировки фотографий с функцией распознавания лиц

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (11)
XnViewMP (XnView)
XnViewMP (XnView)

Версия 1.12.2.0

Программа для просмотра, организации и пакетного редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (9)
IrfanView
IrfanView

Версия 4.76

Программа для просмотра и редактирования изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
FastRawViewer
FastRawViewer

Версия 2.0.11.2088

Программа для просмотра HEIC-изображений и других форматов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
FastStone Photo Resizer
FastStone Photo Resizer

Версия 4.4

Программа для пакетного редактирования изображений

Оценок пока нет
Movavi Photo Editor
Movavi Photo Editor

Версия 6.0.0

Программа для редактирования изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ФотоШОУ
ФотоШОУ

Версия 5.0

Программа для создания слайд-шоу

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Picasa
Picasa

Версия 3.9.138.202

Программа для просмотра и редактирования фотографий

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
Photoscape
Photoscape

Версия 3.7

Программа для просмотра и редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
ACDSee Photo Editor
ACDSee Photo Editor

Версия 6.0

Многофункциональный редактор изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (7)