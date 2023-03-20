digiKam — программа для каталогизации, управления и редактирования цифровых изображений с функцией распознавания лиц и поддержкой видео. Это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом для компьютеров под управлением Windows 7 и выше (только 64 бит). Интерфейс приложения не имеет перевода на русский язык.

Функции программы digiKam?

Приложение digiKam обладает широким набором инструментов для импорта, управления, редактирования и обмена цифровыми фотографиями различных форматов, включая несжатые (необработанные RAW-изображения). Некоторые функции программы применимы и к видеофайлам. Некоторые форматы видео могут быть воспроизведены через встроенный плеер.

Функции создания коллекций изображений

В перечень функциональных возможностей digiKam по работе с коллекциями изображений входят:

Возможность создания множества коллекций из фотографий, хранящихся на локальных и съемных носителях и/или в сетевых хранилищах.

Автоматическое сканирование коллекций для заполнения базы данных наиболее важной информацией, такой как настройки камеры, геолокация, объектив, авторские права, подписи и т.д.

Поддержка сложных комплексных запросов быстрого поиска фотографий в коллекциях с использованием технических критериев.

База данных с информацией о фотографиях может храниться на локальном или удаленном сервере. Поддерживаются базы данных Sqlite, Mysql и Mariadb. В общей сложности digiKam оперирует с 4-мя базами данных: основной (здесь хранятся свойства элементов коллекции), базой данных с миниатюрами фотографий, лицами (в ней хранятся векторы распознавания лиц из обработки нейронной сети на основе OpenCV), а также базой данных сходств для хранения информации об обнаруженных дубликатах и/или похожих по содержанию изображений.

Импорт изображений

Функция служит для пополнения коллекций фотографий путем их копирования с любых носителей, а также с цифровых камер, которые могут быть подключены через USB или последовательный порт либо храниться в сетевом хранилище. Модуль импорта также позволяет выполнять над импортируемыми изображениями различные действия в автоматическом режиме, например:

Переименование

Поворот на заданный угол

Создание альбомов

Преобразование (форматирование) без потерь

Преобразование RAW в DNG

Запуск настраиваемых сценариев

Идентификация уже загруженных элементов

Организация фотографий

По части организации фотографий выделим такие функциональные возможности и особенности работы программы digiKam, как:

Создаваемые в коллекциях альбомы — это также и каталоги для размещения изображений.

Возможность создания внутри альбомов неограниченного числа подразделов.

Возможность создания тегов с использованием иерархии для упрощения их последующего поиска и присвоения фотографиям.

Иерархии и свойства тегов могут быть организованы с помощью специального инструмента «Диспетчер тегов».

Присвоение фотографиями меток — специальных тегов, служащих для обозначения рейтинга, выделения изображений цветными флажками и т.д.

Возможность группировки элементов коллекции по имени файла, дате, времени.

Добавление к фотографиям комментариев и дополнительных свойств в виде текста.

Сортировка альбомов по папкам, категориями и дате создания.

Сортировка фотографий в альбомах по имени, пути, дате, размеру файла или по заданным вручную критериям.

Фильтрация изображений в альбомах по рейтингу, имени файла, типу файла, тегам и т.д.

Поиск фотографий в базе

digiKam предоставляет множество инструментов для поиска фотографий в коллекциях с использованием простых критериев, основанных на свойствах элементов, таких как:

Теги и метки (рейтинг, цветовые метки, флажки).

Дата добавления фото в альбом с возможностью указания временного диапазона с использованием гистограммы временной шкалы

Геолокация с использованием встроенной карты мира.

Кроме того, в digiKam предусмотрены более продвинутые инструменты поиска с использованием свойств постобработки, вычисляемых на втором этапе конечными пользователями:

По сходству изображений между собой, что позволяет найти дубликаты

По загруженному рисунку, что позволяет найти предметы на фотографиях определенной формы.

По лицам людей на фотографиях (функция обнаружения и распознавания лиц).

Если и этих методов недостаточно для выполнения поиска, можно воспользоваться еще одним мощным инструментом, который позволяет создавать сложные запросы к базе данных с использованием нескольких критериев одновременно. Все свойства элементов, хранящиеся в базе данных, могут быть использованы для составления поискового запроса.

Просмотр фото

Программа digiKam имеет несколько режимов просмотра изображений:

В полном размере.

В виде миниатюр.

В виде карты с отображением миниатюры фотографии и указанием места съемки.

В табличном виде.

Редактирование изображений

Встроенный в digiKam редактор изображений обладает следующими функциями и возможностями:

Обрезка

Вращение

Зеркалирование

Редактирование без потери метаданных

Просмотр гистограммы

Индикатор недодержки и передержки на холсте

Поддержка управления цветом

Экспорт в другой формат изображения

Масштабирование и панорамирование

Печать изображений

Предварительный просмотр нескольких инструментов редактора для сравнения результатов рядом друг с другом

Поддержка 16-битной глубины цвета изображения

Поддержка RAW-изображений с цифровых камер

Настройка оттенка, насыщенности, яркости, контрастности, гаммы, цветового баланса, температуры белого цвета и перспективы

Применение фильтров нормализации, выравнивания, растяжки контраста гистограммы

Инверсия цветов

Преобразование цветового пространства

Исправление эффекта красных глаз

Применение декоративных текстур

Размытие по Гауссу

Обрезка с помощью пропорций и инструментов компоновки на основе правил Фибоначчи

Ручная настройка уровней гистограммы

Виньетирование

Шумоподавление

Создание псевдотонального отображения HDR

Применение различных графических эффектов: масляная краска, тиснение, имитация черно-белой и инфракрасной пленки, рисунок углем, зернистость и др.

Исправление сферической аберрации объектива

Смешивание цветовых каналов и другие возможности.

Программа digiKam поддерживает пакетную обработку фотографий, для чего в ней предусмотрен специальный модуль.