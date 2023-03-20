digiKam — программа для каталогизации, управления и редактирования цифровых изображений с функцией распознавания лиц и поддержкой видео. Это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом для компьютеров под управлением Windows 7 и выше (только 64 бит). Интерфейс приложения не имеет перевода на русский язык.
Функции программы digiKam?
Приложение digiKam обладает широким набором инструментов для импорта, управления, редактирования и обмена цифровыми фотографиями различных форматов, включая несжатые (необработанные RAW-изображения). Некоторые функции программы применимы и к видеофайлам. Некоторые форматы видео могут быть воспроизведены через встроенный плеер.
Функции создания коллекций изображений
В перечень функциональных возможностей digiKam по работе с коллекциями изображений входят:
- Возможность создания множества коллекций из фотографий, хранящихся на локальных и съемных носителях и/или в сетевых хранилищах.
- Автоматическое сканирование коллекций для заполнения базы данных наиболее важной информацией, такой как настройки камеры, геолокация, объектив, авторские права, подписи и т.д.
- Поддержка сложных комплексных запросов быстрого поиска фотографий в коллекциях с использованием технических критериев.
- База данных с информацией о фотографиях может храниться на локальном или удаленном сервере. Поддерживаются базы данных Sqlite, Mysql и Mariadb. В общей сложности digiKam оперирует с 4-мя базами данных: основной (здесь хранятся свойства элементов коллекции), базой данных с миниатюрами фотографий, лицами (в ней хранятся векторы распознавания лиц из обработки нейронной сети на основе OpenCV), а также базой данных сходств для хранения информации об обнаруженных дубликатах и/или похожих по содержанию изображений.
Импорт изображений
Функция служит для пополнения коллекций фотографий путем их копирования с любых носителей, а также с цифровых камер, которые могут быть подключены через USB или последовательный порт либо храниться в сетевом хранилище. Модуль импорта также позволяет выполнять над импортируемыми изображениями различные действия в автоматическом режиме, например:
- Переименование
- Поворот на заданный угол
- Создание альбомов
- Преобразование (форматирование) без потерь
- Преобразование RAW в DNG
- Запуск настраиваемых сценариев
- Идентификация уже загруженных элементов
Организация фотографий
По части организации фотографий выделим такие функциональные возможности и особенности работы программы digiKam, как:
- Создаваемые в коллекциях альбомы — это также и каталоги для размещения изображений.
- Возможность создания внутри альбомов неограниченного числа подразделов.
- Возможность создания тегов с использованием иерархии для упрощения их последующего поиска и присвоения фотографиям.
- Иерархии и свойства тегов могут быть организованы с помощью специального инструмента «Диспетчер тегов».
- Присвоение фотографиями меток — специальных тегов, служащих для обозначения рейтинга, выделения изображений цветными флажками и т.д.
- Возможность группировки элементов коллекции по имени файла, дате, времени.
- Добавление к фотографиям комментариев и дополнительных свойств в виде текста.
- Сортировка альбомов по папкам, категориями и дате создания.
- Сортировка фотографий в альбомах по имени, пути, дате, размеру файла или по заданным вручную критериям.
- Фильтрация изображений в альбомах по рейтингу, имени файла, типу файла, тегам и т.д.
Поиск фотографий в базе
digiKam предоставляет множество инструментов для поиска фотографий в коллекциях с использованием простых критериев, основанных на свойствах элементов, таких как:
- Теги и метки (рейтинг, цветовые метки, флажки).
- Дата добавления фото в альбом с возможностью указания временного диапазона с использованием гистограммы временной шкалы
- Геолокация с использованием встроенной карты мира.
Кроме того, в digiKam предусмотрены более продвинутые инструменты поиска с использованием свойств постобработки, вычисляемых на втором этапе конечными пользователями:
- По сходству изображений между собой, что позволяет найти дубликаты
- По загруженному рисунку, что позволяет найти предметы на фотографиях определенной формы.
- По лицам людей на фотографиях (функция обнаружения и распознавания лиц).
Если и этих методов недостаточно для выполнения поиска, можно воспользоваться еще одним мощным инструментом, который позволяет создавать сложные запросы к базе данных с использованием нескольких критериев одновременно. Все свойства элементов, хранящиеся в базе данных, могут быть использованы для составления поискового запроса.
Просмотр фото
Программа digiKam имеет несколько режимов просмотра изображений:
- В полном размере.
- В виде миниатюр.
- В виде карты с отображением миниатюры фотографии и указанием места съемки.
- В табличном виде.
Редактирование изображений
Встроенный в digiKam редактор изображений обладает следующими функциями и возможностями:
- Обрезка
- Вращение
- Зеркалирование
- Редактирование без потери метаданных
- Просмотр гистограммы
- Индикатор недодержки и передержки на холсте
- Поддержка управления цветом
- Экспорт в другой формат изображения
- Масштабирование и панорамирование
- Печать изображений
- Предварительный просмотр нескольких инструментов редактора для сравнения результатов рядом друг с другом
- Поддержка 16-битной глубины цвета изображения
- Поддержка RAW-изображений с цифровых камер
- Настройка оттенка, насыщенности, яркости, контрастности, гаммы, цветового баланса, температуры белого цвета и перспективы
- Применение фильтров нормализации, выравнивания, растяжки контраста гистограммы
- Инверсия цветов
- Преобразование цветового пространства
- Исправление эффекта красных глаз
- Применение декоративных текстур
- Размытие по Гауссу
- Обрезка с помощью пропорций и инструментов компоновки на основе правил Фибоначчи
- Ручная настройка уровней гистограммы
- Виньетирование
- Шумоподавление
- Создание псевдотонального отображения HDR
- Применение различных графических эффектов: масляная краска, тиснение, имитация черно-белой и инфракрасной пленки, рисунок углем, зернистость и др.
- Исправление сферической аберрации объектива
- Смешивание цветовых каналов и другие возможности.
Программа digiKam поддерживает пакетную обработку фотографий, для чего в ней предусмотрен специальный модуль.