SoftSalad СОФТСАЛАТ
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digiKam

digiKam

Программа для организации, каталогизации и редактирования изображений с функцией распознавания лиц

5,0 (1)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 7.10.0
Скачать 113 MB
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История изменений

Версия 7.10.0

Оценки программы

5,0

1 оценка Оценок пока нет

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