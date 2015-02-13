SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Dia

В данном списке представлены программы для замены Dia. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Dia, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

OpenOffice
OpenOffice

Версия 4.116.9816

Бесплатный пакет офисных программ

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
LibreOffice
LibreOffice

Версия 26.8.1.1

Комплекс офисных программ для работы с документами, таблицами, базами данных

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (34)
Google Drive
Google Drive

Версия 132.0.0.0

Облачное хранилище для файлов и фотографий

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (11)
Office 365
Office 365

Версия 1

Пользуйтесь Office где угодно и когда угодно!

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Microsoft Office

Версия 1

Пакет офисных программ

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (2)
FCEditor

Версия 2.2.3.485

Редактирование и конвертирование блок-схем

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (79)