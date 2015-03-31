SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CorelDRAW Graphics Suite X8

В данном списке представлены программы для замены CorelDRAW Graphics Suite X8. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CorelDRAW Graphics Suite X8, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Р7 Графика Десктоп
Р7 Графика Десктоп

Версия 26.1.2

Программа для создания графических иллюстраций

Оценок пока нет
Inkscape
Inkscape

Версия 1.3

Популярный векторный графический редактор

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Affinity Designer
Affinity Designer

Версия 1.9.2

Профессиональный редактор векторной и растровой графики

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Gravit Designer
Gravit Designer

Версия 3.4.9

Программа для создания векторной графики

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Adobe Illustrator CC
Adobe Illustrator CC

Версия 2018

Свобода творчества в векторной графике

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)
Adobe Fireworks CC
Adobe Fireworks CC

Версия 2014.1

Экранная графика, создание прототипов.

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)