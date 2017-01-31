CorelDRAW Graphics Suite X8

CorelDRAW Graphics Suite X7 – программа для профессионального создания макетов изделий, чертежей, логотипов, а также компьютерной графики для последующей реализации проектов на практике. Инструмент является комплексом, в состав которого входят несколько основообразующих компонентов.
CorelDRAW X7 и PHOTO-PAINT необходимы для открытия, обработки и конвертации растровой и векторной графики. Они позволяют работать с большинством форматов данных типов и RAW-файлами.
Corel CAPTURE применяется для создания скриншотов и обладает следующими функциями:
- Управление проектом в оптимизированной рабочей области с возможностью настройки.
- Большая функциональность управления заливкой, в том числе растровым или векторным узором.
- Настройка прозрачности заливки.
- Редактирование изображений.
- Генерация QR-кодов.
- Добавление текстовых полей, настройка цветовых обозначений границ.
- Работа с готовыми шаблонами.
- Выпрямление макета.
- Создание скриншота.
- Экспорт и печать готовых проектов.