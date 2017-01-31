CorelDRAW Graphics Suite X8

CorelDRAW Graphics Suite X7 – программа для профессионального создания макетов изделий, чертежей, логотипов, а также компьютерной графики для последующей реализации проектов на практике. Инструмент является комплексом, в состав которого входят несколько основообразующих компонентов.

CorelDRAW X7 и PHOTO-PAINT необходимы для открытия, обработки и конвертации растровой и векторной графики. Они позволяют работать с большинством форматов данных типов и RAW-файлами.

Corel CAPTURE применяется для создания скриншотов и обладает следующими функциями: