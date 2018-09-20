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Аналоги CorelDRAW Graphics Suite X5 (2020)

В данном списке представлены программы для замены CorelDRAW Graphics Suite X5 (2020). Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CorelDRAW Graphics Suite X5 (2020), которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Р7 Графика Десктоп
Р7 Графика Десктоп

Версия 26.1.2

Программа для создания графических иллюстраций

Оценок пока нет
Inkscape
Inkscape

Версия 1.3

Популярный векторный графический редактор

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Affinity Designer
Affinity Designer

Версия 1.9.2

Профессиональный редактор векторной и растровой графики

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Synfig Studio
Synfig Studio

Версия 1.2.2

Программа для создания и редактирования векторной 2D-графики

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Gravit Designer
Gravit Designer

Версия 3.4.9

Программа для создания векторной графики

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)
Adobe Illustrator CC
Adobe Illustrator CC

Версия 2018

Свобода творчества в векторной графике

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (6)