CorelDRAW Graphics Suite — набор программ для создания и редактирования растровых и векторных, сжатых и несжатых (RAW) изображений. В набор также входит широкая библиотека цифрового контента (можно скачивать из программы): клипарты, фотографии, шрифты, дизайнерские шаблоны, заливки. Это платное программное обеспечение с возможностью бесплатного использования в течение 15 дней. Пакет программ CorelDRAW Graphics Suite может быть установлен на компьютеры под управлением Windows 10/11 (только 64-бит).

Зачем нужна программа CorelDRAW Graphics Suite?

В набор CorelDRAW Graphics Suite входят программы для:

Создания (рисования) и редактирования векторных изображений.

Редактирования растровых изображений.

Создания векторных изображений для использования в веб-дизайне.

Редактирования несжатых RAW-изображений, отснятых на цифровые камеры, с возможностью их преобразования в различные сжатые форматы.

Создания шрифтов с возможностью их организации в собственной библиотеке.

Создания снимков экрана в различных режимах: целиком, выделенная область, открытые окна или элементы окон (например, списки или меню).

Другими словами, CorelDRAW Graphics Suite — полнофункциональная цифровая студия для работы с изображениями в рамках профессиональной деятельности художников, мультипликаторов, веб-дизайнеров, фотографов и т.д.

Функции программы CorelDRAW Graphics Suite

Говоря о функционале CorelDRAW Graphics Suite следует по отдельности рассматривать входящие в набор приложения.

CorelDRAW

Наверное, это самый известный графический редактор, специализирующийся на работе с векторной графикой. Программа обладает мощными инструментами векторного иллюстрирования, позволяющими превратить простые линии и фигуры в сложные произведения искусства.

Здесь пользователя ожидает множество универсальных инструментов для формирования фигур любой сложности из кривых, а также их рисования. Имеется возможность добавления творческих эффектов к векторным изображениям с помощью инструментов для работы с контурами и оболочками, смешивания/совмещения/объединения векторных объектов десятками различных способов, создания красочных заливок, манипуляции слоями и т.д.

Corel PHOTO-PAINT

Это графический редактор для создания и редактирования растровых изображений с использованием технологии пиксельного дизайна. Основное предназначение Corel PHOTO-PAINT — работа с цифровыми фотографиями. С помощью мощных инструментов редактирования фотографий на основе слоев пользователь может с легкостью корректировать цвет и тон, удалять дефекты и лишние объекты с фото, исправлять перспективу и многое другое.

Отдельно отметим наличие функций с искусственным интеллектом, которые позволяют в несколько кликов значительно улучшить размер и качество обрабатываемых изображений.

CorelDRAW.app

Приложение CorelDRAW.app является средой разработки графического дизайна с мощным инструментарием для создания дизайн-проектов для веб-сайтов, различного рода графической рекламы и типографской продукции (журналы, буклеты, меню и т.д.), а также пользовательских интерфейсов для настольных и мобильных приложений. С его помощью пользователь сможет детально проработать внешний вид статичных и интерактивных меню, кнопок, списков, панелей и других используемых в веб-дизайне, интерфейсах и т.д. элементов.

Благодаря наличию множества готовых редактируемых шаблонов обеспечена возможность быстрого создания графического контента, в особенности — дизайна пользовательских интерфейсов для мобильных приложений и веб-сайтов.

AfterShot HDR

AfterShot HDR — программа для коррекции, доработки и редактирования несжатых RAW-изображений, а также (эксклюзивно) изображений в формате JPG/JPEG. Также предусмотрен функционал для создания изображений с расширенным динамическим диапазоном.

Кроме того, AfterShot HDR позволяет объединить две или более RAW-фотографий одной и той же сцены, снятых с разными настройками экспозиции, и полученных с цифровых фотокамер, которые поддерживают функцию автоматического брекетинга (съемка серий фотографий с разной экспозицией). Для высококонтрастных сцен, таких как закаты или фотография интерьера комнаты с большим светлым окном, в AfterShot HDR предусмотрены функции обработки HDR, позволяющие объединять фотографии и создавать более равномерную экспозицию для улучшения видимости деталей в самых темных областях без потери четкости в ярких областях изображения.

Corel Font Manager

Данная программа целиком посвящена работе со шрифтами. При помощи Corel Font Manager пользователь может легко и быстро упорядочивать, редактировать и просматривать коллекции гарнитур и шрифтов, для чего здесь предусмотрены инструменты управления рабочим процессом допечатной подготовки.

Кроме того, программа позволяет искать и предварительно просматривать установленные в системе или находящиеся в онлайн-хранилищах шрифты, устанавливать в Windows новые и удалять более не используемые шрифты.

Corel CAPTURE

Это вспомогательная утилита, предназначенная для создания скриншотов. Программа способна делать снимки экрана в разных режимах:

Скриншот экрана целиком.

Снимок выделенной области экрана.

Скриншот любого открытого окна.

Скриншот отдельных элементов окон — выпадающие меню, кнопки, панели и т.д.

Программа Corel CAPTURE может запускаться отдельно либо вызываться прямо из запущенного редактора CorelDRAW или CorelDRAW.app, что позволяет моментально вставлять скриншоты в текущий проект.