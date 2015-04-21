SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Corel PaintShop Professional

В данном списке представлены программы для замены Corel PaintShop Professional. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Corel PaintShop Professional, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Blender
Blender

Версия 5.2.2

Бесплатная программа для создания 3D-графики, анимации и визуализации

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (34)
GIMP
GIMP

Версия 3.2.6

Бесплатный редактор фотографий

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
Paint.NET
Paint.NET

Версия 5.1.12

Программа для рисования и редактирования изображений

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)
Pixia
Pixia

Версия 6.51.30

Графический редактор для рисования и обработки растровых изображений

Оценок пока нет
Affinity Designer
Affinity Designer

Версия 1.9.2

Профессиональный редактор векторной и растровой графики

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Artweaver
Artweaver

Версия 6.0.11

Программа для редактирования и создания растровых изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Scan Tailor

Версия 0.9.11.1

Пост-обработка сканированных страниц

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)