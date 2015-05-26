Corel PaintShop Professional – программа для профессиональной обработки растровой графики. Она предоставляет огромный набор инструментов для работы со снимками и быстро выполняет требуемые операции без дополнительной нагрузки на систему. Это гарантирует работу без "зависаний".

PaintShop Professional состоит из двух модулей – редактора и каталога фотографий. Из режима просмотра изображения можно сразу отправлять в редактор. Процесс работы разделен на три этапа: Управление, Корректировка (Настройка) и Редактирование. Между ними можно легко переключаться в любой момент.

Каталог предоставляет возможность быстро и удобно организовать фотоколлекцию и выбрать нужное изображение для обработки. Вкладка Настройки позволяет конвертировать снимки из RAW-формата с применением фильтров и эффектов.

Главное отличие PaintShop Professional от аналогов (Photoshop и Corel Painter) – удобный каталог и панель для быстрого улучшения фотографии в пару кликов. По завершению обработки можно создать коллаж, фотоальбом, календарь и распечатать полученный результат.

PaintShop Professional широко применяется не только фотографами, но и дизайнерами, художниками и аниматорами для создания и редактирования фотографий и изображений.