SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Corel Painter 2019

В данном списке представлены программы для замены Corel Painter 2019. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Corel Painter 2019, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

GIMP
GIMP

Версия 3.2.6

Бесплатный редактор фотографий

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
FireAlpaca
FireAlpaca

Версия 2.16.3

Программа для рисования и редактирования растровых изображений

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
Paint.NET
Paint.NET

Версия 5.1.12

Программа для рисования и редактирования изображений

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)
SketchBook Pro
SketchBook Pro

Версия 9.0.42.0

Программа для рисования эскизов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (11)
Affinity Designer
Affinity Designer

Версия 1.9.2

Профессиональный редактор векторной и растровой графики

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Adobe Photoshop CS3
Adobe Photoshop CS3

Версия 10.0

Программа для редактирования растровых изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Photoshop CS4
Adobe Photoshop CS4

Версия 11.0.1

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Artweaver
Artweaver

Версия 6.0.11

Программа для редактирования и создания растровых изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Adobe Photoshop CS2
Adobe Photoshop CS2

Версия 9.0.2

Мощнейший пакет для работы с графикой

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (48)
Adobe Photoshop CS5

Версия 12.0

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Adobe Photoshop CS6
Adobe Photoshop CS6

Версия 13

Профессиональный редактор изображений

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (600)