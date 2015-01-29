SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Capture One

В данном списке представлены программы для замены Capture One. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Capture One, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

RawTherapee
RawTherapee

Версия 5.7

Бесплатный редактор фотографий в формате RAW

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Photoinstrument
Photoinstrument

Версия 7.1.720

Простой редактор фотографий

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Adobe Photoshop Lightroom
Adobe Photoshop Lightroom

Версия 5.0

Профессиональная программа для редактирования фотографий

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