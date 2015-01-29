Capture One — профессиональная программа для конвертации, обработки и редактирования RAW-изображений, снятых на современные цифровые фотокамеры. Приложение поддерживает фотоснимки, полученные с сотен моделей фотоаппаратов различных производителей — Canon, Fujifilm, Sony, Nikon, Konica, Olympus и многих других.

Фоторедактор Capture One работает только в 64-битных версиях ОС Windows 8, 8.1 и 10. Интерфейс выполнен на английском языке.

редактор для RAW-изображений

Capture One предлагает практически безграничные возможности в обработке "сырых" (несжатых) RAW-изображений. Программа широко используется профессиональными фотографами для извлечения фотоснимков из памяти своих цифровых фотокамер в их первоначальном виде и последующей организации и обработки, для чего в Capture One предусмотрен весь необходимый набор инструментов.

Менеджер снимков

Организация и управление тысячами фотоснимков — головная боль каждого фотографа. При использовании Capture One это перестанет быть проблемой. Встроенный менеджер снимков позволяет организовать фотографии по различным критериям, в т.ч. по любым метаданным, автоматически извлекаемым редактором из RAW-файлов.

Инструменты редактирования RAW-файлов

Какую бы цель перед собой не поставил фотограф, с Capture One он сможет достичь ее без особых усилий. Для этого в редакторе предусмотрен широкий набор инструментов для редактирования изображений в первоначальном RAW-формате:

Настройки экспозиции, контрастности и насыщенности.

Автоматическое восстановление цветов RAW-изображений (фотоснимки получились слишком темными или слишком яркими — Capture One уберет лишнее).

Кривые и уровни. В редакторе доступны как стандартные инструменты типа «Уровни» (Levels), «Кривые RGB» (RGB curve) и «Управление RGB-каналами» (Channel Curves), так и уникальные для Capture One инструменты, один из которых — «Кривые Luma» (Luma Curve), позволяющий эффективно регулировать яркость без какого-либо влияния на оттенок и насыщенность цвета.

Инструмент «Четкость и структура» (Clarity and Structure) позволяет выделить мелкие детали фотоснимка без воздействия на тени, что сделает картинку более четкой. Кроме того, инструмент позволяет добавить дополнительные определения для мелких деталей, которые следует выделить на снимке.

Готовые стили. В Capture One предусмотрено множество готовых пресетов визуальных стилей, накладываемых непосредственно на RAW-файл. Готовые стили можно перенастроить по своему усмотрению, а затем сохранить для использования в будущем.

Предусмотрены и такие стандартные инструменты, как Sharpening (изменение резкости), Noise Reduction (устранение шумов), Lens Corrections (устранение искажений, хроматической аберраций объектива, корректирование освещенности и резкости) и многие другие.

Слои и маски

Capture One позволяет применить к одному изображению до 16 слоев-масок. Вот лишь малая их часть:

Маски яркости (Luminosity Masking). Изменение яркости и других параметров для заданного диапазона тонов. Например, инструмент восстановления теней можно применить только к самым темным участкам снимка, не задевая при этом светлые тона.

Градиентные маски (Gradient Masks). В Capture One можно создавать трансформируемые и ассиметричные градиентные маски. При помощи простых щелчков мыши пользователь сможет тонко отрегулировать размер, форму и симметрию маски. Доступны два типа градиентных масок — линейные и радиальные. Последние применяются, например, при создании виньеток.

Восстановление и клонирование (Healing and Cloning). Позволяет убрать с фотоснимком нежелательные элементы путем их смешивания с соседними элементами и/или замещения копиями выбранной области.

Исключительная обработка цвета

Редактор Capture One всегда славился своим "чувством" к цветам. Только что извлеченные фотоснимки в RAW-формате буквально "блещут" всеми цветами — и это без предварительной их обработки или конвертации. Требуются ли пользователю применить инструменты цветовой градации для тончайшей настройки цветов или, наоборот, необходимо сохранить в фотографии естественные цвета — с Capture One все это возможно.

Сжатие RAW-файлов без потерь

В Capture One применены совершенные на сегодняшний день алгоритмы, позволяющие максимально сжимать изображения с сохранением максимально возможного уровня детализации. Это обеспечивается за счет "понимания" программой особенностей той или иное модели объектива фотокамер. При считывании RAW-файлов редактор создает индивидуальные профили с настройками под конкретную модель фотообъектива. Исходя из этих настроек, все доступные инструменты обработки фотографий автоматически подстраиваются под снимок, пользователь освобождается от этой необходимости.

О функциональных возможностях редактора Capture One можно говорить очень долго. Лучше ознакомиться с ними самостоятельно, установив бесплатную пробную версию программы, доступную для скачивания на этой странице.