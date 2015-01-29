SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Capture One

Capture One

Программа для редактирования RAW-изображений с цифровых фотокамер

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Актуальная версия 14.2.0
Скачать 357 MB
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История изменений

Версия 14.2.0

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