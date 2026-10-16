SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Canva

В данном списке представлены программы для замены Canva. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Canva, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Figma
Figma

Версия 126.10.10

Программа для создания дизайн-проектов.

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (10)