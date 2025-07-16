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Canon Digital Photo Professional

Canon Digital Photo Professional

Программа для профессиональной обработки изображений

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Актуальная версия 4.21.30
Скачать 225 MB
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История изменений

Версия 4.21.30

  • Добавлена поддержка камеры EOS R6 V.
  • Добавлена поддержка прошивки версии 1.3.0 и новее для EOS R5 Mark II.

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