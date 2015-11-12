Bulk Image Downloader – программа для скачивания картинок из сети. Она позволяет определять и загружать полноразмерные изображения с тематических сайтов, площадок обсуждений и фотографических сервисов, таких, как ImageFap, Flickr, ImageShack.

Относительно форумов есть еще одна полезная опция – распознавание прикрепленных графических файлов. Программа также определяет и скачивает в оригинальном виде. Прерванные по некоторым причинам загрузки могут быть восстановлены, причем дальнейшая дозагрузка идет с места возникновения ошибки, что экономит интернет-трафик.

Bulk Image Downloader может быть вызвана через контекстное меню и полностью совместима с Opera, Mozilla Firefox и IE. Установленный модуль встраивается в браузеры в качестве дополнительного расширения.