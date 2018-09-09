SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги bonzai3d

В данном списке представлены программы для замены bonzai3d. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на bonzai3d, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Sweet Home 3D
Sweet Home 3D

Версия 7.5

Программа для 3D-моделирования помещений

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (14)
Астрон Дизайн 3D
Астрон Дизайн 3D

Версия 3.0.0.26

Программа для моделирования интерфейсов помещений

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (26)