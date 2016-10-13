bonzai3d — идеальная программа для моделирования и создания 3D дизайна

Если вы только планируете или уже используете в своей работе программы 3D дизайна, то bonzai3d станет для вас настоящей находкой. Разработанная с использованием современных технологий, программа 3D дизайна интерьера квартир, зданий и различных объектов отличается высокой функциональностью и простотой освоения. Благодаря использованию bonzai3d вы сможете перейти на совершенно новый качественный уровень 3D моделирования дизайна различных объектов.

При разработке программы для 3D моделирования были учтены все современные тенденции развития этого направления и существующие технические стандарты. Это позволило создать уникальную программу 3D моделирования домов, квартир, мебели, авто и т.д., которая обеспечивает высокую эффективность, доступность и производительность процесса подготовки объемных объектов.

Особенности интерфейса bonzai3d — программы 3Д дизайна

Предлагаемая программа для 3D моделирования персонажей, ландшафта и других объектов отличается простым и приятным интерфейсом, который обеспечивает легкий доступ к нужным инструментам. Наглядность и удобное размещение кнопок и меню позволят освоить работу с программой для создания 3D дизайна в минимальное время. Учиться можно, даже не закрывая рабочего окна.

Для того чтобы было легче осваивать моделирование, программа 3D дизайна и моделирования интерьера содержит большое количество обучающих материалов, включая видеоуроки, пошаговые инструкции, готовые варианты решения тех или иных задач. Доступ к ним осуществляется прямо из меню программы 3Д дизайна Bonzai3d. В случае необходимости ответы на все возникшие вопросы по этой программе 3D моделирования автомобилей, одежды и других объектов вы сможете найти на русскоязычном форуме.

Редактор Bonzai3d предназначен для использования в ОС Windows и Mac OS. В этой программе 3D моделирования интерьера, автомобилей, мебели реализована поддержка более чем 20 различных форматов, что позволяет ей успешно взаимодействовать с другими приложениями. Предусмотрена возможность настройки интерфейса программы 3D моделирования комнаты и других объектов в соответствии с вашими предпочтениями.

Преимущества работы с bonzai3d

Bonzai3d — программа 3D моделирования зданий, машин, мебели и других сложных и простых объектов, которая предоставляет широкие возможности для работы дизайнеров. Также скоро будет закончены работу по переводу программы на русский язык.

Среди преимуществ программы моделирования 3D объектов можно отметить:



возможность быстро создавать модели любой сложности;

работу со всеми распространенными форматами, включая 3DS, DXF, DWG, Ai, LWO, OBJ;

собственную библиотеку, содержащую большое количество текстур и материалов;

интуитивно понятный интерфейс;

готовые простые модели (куб, конус, сфера и другие);

возможность выбора дополнительных моделей (здания, лестницы, ландшафт, текст);

наличие инструментов для быстрой деформации.

В процессе создания различных объектов программа 3D дизайна интерьера помещений на русском языке предоставляет возможность тщательно прорисовать каждую деталь созданной модели. Для этого предлагаемая программа для 3D моделирования ландшафтного дизайна содержит достаточное количество функций. Среди них можно отметить поддержку логических операций, возможность создания кривых NURBS. Реализована в программе 3D моделирования одежды и поддержка 3D-набросков.