SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Autodesk Maya 2019

В данном списке представлены программы для замены Autodesk Maya 2019. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Autodesk Maya 2019, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

Blender
Blender

Версия 5.2.2

Бесплатная программа для создания 3D-графики, анимации и визуализации

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (34)
Wings 3D
Wings 3D

Версия 2.4.1.0

Программа для 3D-моделирования

Оценок пока нет
Daz 3D
Daz 3D

Версия 4.24.0.3

Программа для работы с 3D-моделями

Оценок пока нет
Poser
Poser

Версия 13.3.1041

Программа для 3D-моделирования

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
MakeHuman
MakeHuman

Версия 1.3.0

Программа для моделирования 3D-персонажей

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (7)
Autodesk 3DS Max
Autodesk 3DS Max

Версия 2024

Программа для 3D-моделирования, 3D-анимации и визуализации

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (20)
MODO
MODO

Версия 12.2

Программа для 3D-моделирования, визуализации и анимации

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
ZModeler
ZModeler

Версия 3.2.0.1182

Программа для 3D-моделирования

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Autodesk 3ds Max 2012

Версия 13.1.4.209

3D моделирование, анимация, композитинг.

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)