Autodesk Fusion — облачная платформа для 3D-моделирования, проектирования и подготовки к производству, объединяющая CAD, CAM, CAE и PCB в одном инструменте. Для некоммерческого использования доступна бесплатная версия, которая включает в себя большинство функций платных версий.

Программа распространяется по модели freemium: бесплатная версия для личного использования с ограничениями, платные подписки для профессиональной разработки и крупных команд. Стоимость подписки начинается от 57$ в месяц. Fusion работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.

Создание трехмерных моделей с помощью параметрического и прямого моделирования

Программа позволяет проектировать детали любой сложности: от простых геометрических фигур до сложных механизмов и корпусов. Параметрическое моделирование делает возможным изменять размеры и форму модели особым образом. Пользователь меняет значения в таблице, и все связанные элементы автоматически перестраиваются. Прямое моделирование позволяет редактировать геометрию напрямую, без привязки к истории создания, что удобно при работе с импортированными моделями или при внесении быстрых правок.

Сборка и проверка работоспособности механизмов в виртуальной среде

В Fusion можно собирать несколько деталей в единую сборку, задавать связи между ними и проверять движение, наличие зазоров и столкновений. Так можно заранее убедиться в работоспособности механизма еще до создания прототипа. Движение узлов, пружин и других элементов можно анимировать и проанализировать, выявляя ошибки на ранних стадиях проектирования.

Подготовка чертежей для изготовления по стандартам ЕСКД и ISO

Программа автоматически генерирует двухмерные чертежи из трехмерной модели с размерами, допусками, осевыми линиями и другими элементами, необходимыми для производства. Можно создавать виды, разрезы, сечения и выносные элементы. Все чертежи обновляются при изменении модели, что избавляет от необходимости перерисовывать их вручную и гарантирует актуальность документации.

Проектирование печатных плат с интеграцией механики и электроники

Fusion включает инструменты для создания электрических схем и разводки печатных плат. Механическая и электрическая части разрабатываются в одном проекте, что упрощает проверку совместимости и устраняет ошибки передачи данных между разными программами. Можно встроить плату в корпус и проверить, не мешают ли компоненты друг другу.

Симуляция нагрузок, температуры и поведения изделия под воздействием сил

Встроенный модуль CAE позволяет проверять прочность деталей и сборок без создания физических прототипов. Можно приложить нагрузки, задать материал и посмотреть, где возникнут напряжения, деформации и превышение предела прочности. Доступны также тепловые и частотные анализы для оценки работы изделия в реальных условиях. Это помогает сократить количество итераций и сэкономить время и материалы.

Подготовка управляющих программ для станков с ЧПУ

Модуль CAM позволяет создавать траектории движения инструмента для фрезерных и токарных станков с ЧПУ. Доступны стратегии обработки от 2 до 5 осей, включая высокоскоростное фрезерование и многокоординатную обработку. Программа показывает весь процесс в виде удобной визуализации, проверяет столкновения и генерирует постпроцессоры для конкретных станков.

Облачное хранение и совместная работа над проектами в реальном времени

Все файлы хранятся в облаке Autodesk, что позволяет работать над проектом с любого устройства и делиться им с другими пользователями. Можно предоставлять доступ на просмотр или редактирование, оставлять комментарии и обсуждать изменения прямо в проекте. Даже в бесплатной версии доступно хранение до 10 активных проектов и возможность скачивания файлов в распространенных форматах.