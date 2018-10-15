SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Autodesk 3DS Max

В данном списке представлены программы для замены Autodesk 3DS Max. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Autodesk 3DS Max, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

Blender
Blender

Версия 5.2.2

Бесплатная программа для создания 3D-графики, анимации и визуализации

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (34)
Autodesk Fusion 360
Autodesk Fusion 360

Версия 2704.1.53

Программа для профессионального 3D-моделирования

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Wings 3D
Wings 3D

Версия 2.4.1.0

Программа для 3D-моделирования

Оценок пока нет
Daz 3D
Daz 3D

Версия 4.24.0.3

Программа для работы с 3D-моделями

Оценок пока нет
Poser
Poser

Версия 13.3.1041

Программа для 3D-моделирования

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
Sketch3D
Sketch3D

Версия 1.0.1.0

Программа для создания 3D-дизайна дома и интерьера

Оценок пока нет
Autodesk Maya 2019
Autodesk Maya 2019

Версия 2019

Полнофункциональный продукт для 3D-анимации

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (6)
CINEMA 4D Studio
CINEMA 4D Studio

Версия R20

Программа для 3D-моделирования и визуализации

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)
MODO
MODO

Версия 12.2

Программа для 3D-моделирования, визуализации и анимации

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
Houdini
Houdini

Версия 17.0.352

Моделирование трёхмерной графики и анимации

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (15)
ZModeler
ZModeler

Версия 3.2.0.1182

Программа для 3D-моделирования

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)