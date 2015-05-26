SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Affinity Designer

В данном списке представлены программы для замены Affinity Designer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Affinity Designer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Figma
Figma

Версия 126.10.10

Программа для создания дизайн-проектов.

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (10)
Synfig Studio
Synfig Studio

Версия 1.2.2

Программа для создания и редактирования векторной 2D-графики

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Corel Painter 2019
Corel Painter 2019

Версия 2019

Программа для цифровой живописи

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (9)
CorelDRAW Graphics Suite X8
CorelDRAW Graphics Suite X8

Версия 18.0

Программа для дизайнеров

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (10)
CorelDRAW Graphics Suite X5 (2020)
CorelDRAW Graphics Suite X5 (2020)

Версия 15.2.0.686

Работа с графическими проектами

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (26)
Adobe Photoshop CS6
Adobe Photoshop CS6

Версия 13

Профессиональный редактор изображений

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (600)
Corel PaintShop Professional
Corel PaintShop Professional

Версия X9

Фоторедактор

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)