Affinity Designer — редактор векторной и растровой графики, позиционируемый разработчиками в качестве самого быстрого и удобного инструмента для создания широкого спектра графических материалов — от значков и логотипов до дизайна веб-сайтов и графической составляющей компьютерных и мобильных 2D-игр. Это платное программное обеспечение. Доступна бесплатная ознакомительная версия с лимитом использования в 90 дней.

Редактор Affinity Designer работает только в 64-битных версиях ОС Windows 7, 8.1 и 10 (сборка 1607 и выше). Предусмотрен перевод интерфейса на русский язык.

Редактор графики Affinity Designer

Приложение Affinity Designer первоначально создавалось как более доступная замена (в финансовом плане) векторному редактору Adobe Illustrator, потому разработчики постарались приблизить функциональные возможности своего продукта к его знаменитому аналогу.

Богатый инструментарий

В Affinity Designer предусмотрены все необходимые инструменты для создания высококачественной графики, как для использования исключительно в виртуальном пространстве, так и для отправки в печать. Чтобы их все не перечислять, скажем, что в редакторе имеется полный набор векторных и наиболее востребованные растровые инструменты.

Особое внимание разработчики уделили контурному инструменту, используемому для создания абстрактных фигур и/или добавления контуров к любому графическому объекту. С его помощью возможно создание, как простых логотипов, так и сложных художественных архитектурных чертежей.

Редактор Affinity Designer наделен широкими возможностями и в плане создания сеток и направляющих. Здесь можно создавать полные перспективы с несколькими плоскостями. При этом пользователь имеет возможность тонко настроить интервалы, ячейки, промежутки, углы и многое другое. А инструменты для автоматического выравнивания и привязки элементов сетки к пикселям делают процесс их создания еще более быстрым.

Решения для типографики

Affinity Designer — это мощный инструмент для работы с текстом. Имеется возможность добавления сложных стилей и лигатур, тонко настраивать интервалы, кернинг, межбуквенный интервал и прочие параметры. Любой текст можно в один клик преобразовать в кривые, что открывает широкие возможности в создании уникальной пользовательской типографики.

Максимальная экономия времени

Помимо высокой производительности, Affinity Designer имеет максимально удобный (по заявлению разработчиков) пользовательский интерфейс, который можно компоновать по своему вкусу. Имеется возможность сохранения рабочей среды в пресеты и их загрузки в любой момент. Также в редакторе предусмотрены разнообразные инструменты «для экономии времени». К таковым, например, относится инструмент «Выбрать то же», позволяющий моментально выбирать все объекты определенного пользователем типа, а затем применять к ним одинаковые операции редактирования.

Отдельно отметим возможность создания неограниченного числа монтажных областей в одном проекте. Их также можно сохранять в виде шаблонов для последующего использования в других схожих проектах. Это особенно удобно при разработке дизайна пользовательских интерфейсов мобильных приложений.

Работа с векторной и растровой графикой

Одна из особенностей Affinity Designer — быстрое переключение из режима обработки векторных в режим обработки растровых изображений, и наоборот. Это позволяет, к примеру, добавлять к векторным иллюстрациям растровые текстуры или применять к ним разнообразные растровые эффекты (вроде зернистости).

Поддержка популярных цветовых пространств

Affinity Designer работает в цветовых пространствах RGB и LBA, поддерживает до 32 бит на один канал. Но если пользователю требуется выполнение распечатки с использованием цветов Pantone (PMS), то для этого в редакторе предусмотрена система управления цветом в цветовыми профилями CMYK и ICC.

Высокая производительность

Редактор Affinity Designer может работать и на относительно слабых компьютерах, но лучшая производительность может быть достигнута на машинах с 8 Гб оперативной памяти и 2 Гб видеопамяти (видеокарта также должна поддерживать Direct3D 12.0). При соответствии этим требованиям приложение обеспечивает высокую производительность при выполнении таких операций, как, например:

Масштабирование (вплоть до 1 миллиона процентов) и панорамирование (частота обновления экрана при этом — на уровне 60 кадров в секунду).

Применение динамических градиентов, эффектов и корректировок.

Предпросмотр в реальном времени режимов наложения.

Редактирование кривых и выполнение трансформаций.

Выполнение точных выделений в контурном режиме.

Также добавим, что редактор Affinity Designer способен без задержек обрабатывать до 1000 графических объектов и одинаково эффективно работать с любыми из поддерживаемых им форматами файлов, куда, в т.ч., относятся PDF/X4, PSD, SVG и EPS.