Adobe SpeedGrade СС

Adobe SpeedGrade - программа для регулировки цвета фотографий и видео, позволяющая применять градацию цветов и цветокоррекцию, основанную на слоях. В редактор встроена насыщенная цветопередача, благодаря которой можно сделать видео и фото более эффектными.

Adobe SpeedGrade поддерживает почти все видеоформаты, имеет возможность устанавливать любое разрешение фото или видео, предлагает множество функций работы с цветом и освещением, а также позволяет быстро просматривать только что проделанную работу. Adobe SpeedGrade может сделать любой видеоклип или фотографию настоящим шедевром.