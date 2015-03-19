SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Adobe Photoshop Lightroom

В данном списке представлены программы для замены Adobe Photoshop Lightroom. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Adobe Photoshop Lightroom, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

darktable
darktable

Версия 5.6.2

Программа для редактирования и каталогизации RAW-изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
ФотоКОЛЛАЖ
ФотоКОЛЛАЖ

Версия 9.35

Создание эффектных коллажей из фотографий

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Capture One
Capture One

Версия 14.2.0

Программа для редактирования RAW-изображений с цифровых фотокамер

Оценок пока нет
Photo Mechanic
Photo Mechanic

Версия 6.0

Программа для организации и редактирования метатегов RAW-изображений

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (10)
Affinity Photo
Affinity Photo

Версия 1.9.2

Программа для создания и редактирования растровых сжатых и несжатых изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
RawTherapee
RawTherapee

Версия 5.7

Бесплатный редактор фотографий в формате RAW

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
ProShow Gold
ProShow Gold

Версия 9.0.3797

Программа для создания слайд-шоу

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Picasa
Picasa

Версия 3.9.138.202

Программа для просмотра и редактирования фотографий

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
Movavi Slideshow Maker
Movavi Slideshow Maker

Версия 3.0

Программа для создания слайд-шоу и презентаций

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Photoinstrument
Photoinstrument

Версия 7.1.720

Простой редактор фотографий

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
MakeUp Instrument
MakeUp Instrument

Версия 7.0.704

Редактор макияжа

Оценок пока нет