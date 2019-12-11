Adobe Photoshop Express — программа для редактирования изображений, основная масса функций которого служит для улучшения и обработки отснятых на мобильные телефоны и цифровые камеры фотографий. Это полностью бесплатное приложение для операционных систем Windows 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Adobe Photoshop Express?

Вообще, Adobe Photoshop Express — это портированное на Windows-компьютеры одноименное мобильное приложение. Потому в его основную задачу входит редактирование и улучшение качества фотографий, сделанных на цифровые фотокамеры. В список поддерживаемых редактором форматов изображений входит не только JPG и PNG, но ряд, т.н. «сырых» (несжатых) RAW-форматов. Изображений в таких форматах сохраняются цифровыми фотоаппаратами до их программной обработки встроенными кодировщиками. Сюда относятся, например:

CR2 и CRW от Canon.

NEF и NRW от Nikon.

SRW от Samsung.

DNG и ERF от Epson.

Таким образом, Adobe Photoshop Express — отличная находка не только для простых пользователей, нуждающихся в бесплатном инструменте для обработки JPG/JPEG/PNG-изображений, но и для профессиональных фотографов, привыкших обрабатывать фотографии в их первоначальном виде без предварительного сжатия.

Функции программы Adobe Photoshop Express

В Adobe Photoshop Express перетекли различные функций из десктопной версии знаменитого редактора, но они были упрощены до такой степени, что их использование сможет освоить и начинающий пользователь. Ввиду того, что Adobe Photoshop Express — это первоначально мобильное приложение, большинство доступных здесь инструментов управляются при помощи кликов и перемещения ползунков. Пользователя ожидает простой и понятный интерфейс, разбитый на 6 вкладок:

Фильтры

При помощи Adobe Photoshop Express на изображения можно наложить более 50 креативных фильтров, интенсивность которых настраивается при помощи простого ползунка.

Кадрирование

В этом разделе расположены инструменты для обрезки, разворота и зеркального отражения фотографий. Любители выкладывать фото в социальные сети и различные онлайн-сервисы обнаружат ряд функций для быстрого изменения соотношения сторон изображений для:

Фона в Link

Миниатюр и каналов

Обложек ETSY и т.д.

Если же фотографию нужно распечатать, то в этой же вкладке их можно быстро обрезать до требуемого формата.

Исправления

Редактор Adobe Photoshop Express обеспечивает пользователя инструментарием для быстрого улучшения фотографий и устранения разнообразных негативных эффектов:

Настройка яркости и контрастности, насыщенности и четкости изображений.

Добавление или удаление эффекта дымки.

Настройка экспозиции, регулировка насыщенности теней и цветной подсветки, черных и белых тонов.

Управление температурой и оттенком.

Настройка насыщенности зеленого, красного, синего и оранжевого тонов.

Автоматический баланс белого.

Настройка резкости, уменьшение светового и цветового шумов.

Возможность изменения оттенков подсветки и теней.

Различные режимы размытия.

Это не все функции по исправлению и тонкой настройки цвета и тональности фотографий.

Точечное восстановление

В этой вкладке находится всего один инструмент «Точечное восстановление». Он является своеобразным аналогом знаменитой функции «Штамп» в десктопной версии Photoshop, которая зачастую используется для удаления нежелательных объектов с изображений. Однако здесь инструмент полностью автоматизирован — достаточно просто кликнуть по удаляемому объекту. Однако функция «Точечное восстановление» справляется только с небольшими элементами, например — угри на лице или грязь на одежде.

Эффекты красных глаз

О предназначении данной функции говорит ее название. Добавим только то, что Adobe Photoshop Express предусмотрено два режима удаления эффекта красных глаз — у людей и питомцем (кошек, собак и т.д.).

Границы

Здесь пользователь найдет инструменты для обработки краев изображений — виньетирование, наложение разнообразных художественных рамок, применения различных графических эффектов к краям и т.д.