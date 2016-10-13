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Аналоги Adobe Photoshop CS6

В данном списке представлены программы для замены Adobe Photoshop CS6. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Adobe Photoshop CS6, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

GIMP
GIMP

Версия 3.2.6

Бесплатный редактор фотографий

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
Krita
Krita

Версия 5.3.1

Бесплатный многофункциональный редактор растровых изображений

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (8)
Affinity Designer
Affinity Designer

Версия 1.9.2

Профессиональный редактор векторной и растровой графики

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Adobe Photoshop CS3
Adobe Photoshop CS3

Версия 10.0

Программа для редактирования растровых изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Photoshop CS4
Adobe Photoshop CS4

Версия 11.0.1

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Corel Painter 2019
Corel Painter 2019

Версия 2019

Программа для цифровой живописи

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (9)
Photoscape
Photoscape

Версия 3.7

Программа для просмотра и редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Fotor
Fotor

Версия 3.0.0.152

Обработка фотографий, добавление эффектов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Adobe Photoshop CS2
Adobe Photoshop CS2

Версия 9.0.2

Мощнейший пакет для работы с графикой

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (48)
Adobe Photoshop CS5

Версия 12.0

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)