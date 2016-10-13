Adobe Photoshop CS5 — программа для редактирования растровых, RAW и 3D изображений. В общей линейке это версия «12.0» знаменитого фоторедактора, вышедшая в апреле 2010 года. За 2 года (с момента выпуска предыдущей версии Adobe Photoshop CS4 в 2008 году) разработчики внесли множество исправлений и улучшений в функционал редактора, добавили ряд новых инструментов. Немного приподнялись и требования программы к техническому оснащению компьютера: Widows XP SP3 (SP2 перестал поддерживаться), минимальный объем ОЗУ — 1 Гб, также потребуется видеокарта с поддержкой шейдеров версии 3.0 для работы некоторых 3D-функций.

Что нового в Adobe Photoshop CS5?

12-я версия фоторедактора со времен предыдущей 11-й версией ( Adobe Photoshop CS4 ) претерпела изменения практически во всем. Сразу при запуске в глаза бросается полностью реорганизованный интерфейс. Пользователей, наконец, избавили от нескончаемых каскадных окон, панелей, диалогов и меню, а также дали возможность быстро переключаться между сохраненными рабочими средами (компонент Workspace Switcher). Углубляться далее в изменения интерфейса не будем — слишком много придется описывать. Рассмотрим самое интересное — новые и глубоко усовершенствованные функции.

Инструмент «Быстрое выделение»

Особенностью данного инструмента является возможность точного выделения сложных неоднородных областей (например, изображения волос, шерсти, каких-либо текстур и т.п.) одним кликом мышью. Чтобы избавиться от заднего фона (а наиболее сложно это было при редактировании фотоснимков людей), теперь потребуется гораздо меньше времени.

Инструмент «Точечная восстанавливающая кисть»

Данный инструмент в народе именуется как «Волшебное удаление объектов» по аналогии с «Волшебной палочкой». Все "волшебство" этого инструмента заключается в следующем: выделенный (закрашенный) на фото объект редактор полностью удаляет, а образовавшуюся в последствие пустоту равномерно заполняет "кусочками" изображений, располагавшихся вокруг выделенного фрагмента.

Инструмент «Микс-кисть» (Mixer Brush)

Данный инструмент позволяет мгновенно превратить любое изображение в картину, выполненную художником при помощи кисти. Работает инструмент в сочетании (в соответствии с настройками) с кистями «Bristle Tips». Но это лишь одна из ярких новинок. В Adobe Photoshop CS5 появились и другие инструменты трансформации изображений, не являющиеся фильтрами.

Инструмент «Марионеточное деформирование» (Puppet Warp)

Данный инструмент позволяет довольно легко изменить положение/геометрию частей объекта. Например, с его помощью можно быстро согнуть фонарный столб или немного наклонить голову человека или вовсе сменить его позу.

Коррекция искажений фотообъектива

Редактор Adobe Photoshop CS5 стал более "внимательно изучать" метаданные фотоснимков, сделанных на цифровые фотоаппараты. Речь идет об EXIF-данных, в которых хранится информация о типе камеры, объективе и прочих техпараметрах фотоаппарата. Благодаря этому редактор "научился" автоматически корректировать искажения объектива, устранять хроматические отклонения и эффекты виньетирования.

Улучшения работы с RAW-изображениями

Каждая новая версия Photoshop традиционно получает обновления модуля Camera Raw. В CS5 используется следующее его поколение — Camera Raw 6. Из нововведений отметим более безопасное удаление шумов с минимальным воздействием на цвета и детали фотоснимка, функцию добавления зернистости, а также значительные улучшения инструмента виньетирования после кадрирования.

Новые функции работы с 3D-изображениями

Здесь тоже появилось много нового. Например, в Adobe Photoshop CS5 стало возможным создание 3D-логотипов и графических элементов из текста, геометрических фигур, контуров, масок. К самим 3D-изображениям можно применять операции вращения, выдавливания (к вопросу о том, как из 3D сделать 2D), закручивания, скоса и искажения. Кроме того, появились функции наложения на 3D-модели теней и освещения, замены текстуры, изменения резкости и многое другое.

Еще больше функций, инструментов и возможностей в работе с 3D-графикой заинтересованные пользователи найдут в расширенной версии Adobe Photoshop CS5 Extended.