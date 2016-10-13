SoftSalad СОФТСАЛАТ

Adobe Photoshop CS5

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

4,0 (3)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 12.0
Скачать с сайта автора
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

История изменений

Версия 12.0

Оценки программы

4,0

3 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Adobe Photoshop CS5