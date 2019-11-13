SoftSalad СОФТСАЛАТ
Adobe Photoshop CS4

Adobe Photoshop CS4

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

3,5 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 11.0.1
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История изменений

Версия 11.0.1

Оценки программы

3,5

2 оценки Оценок пока нет

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