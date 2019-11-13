Adobe Photoshop CS4 — программа для редактирования растровых и трехмерных изображений c функционалом по созданию анимации и видео. Данная версия (11.0.1) редактора была представлена публике в октябре 2008 года. Она и по сей день используется «фотошоперами», но, как правило, в основном любителями. Причины тому две — довольно мощный функционал и низкие системные требования (для стабильной работы редактора достаточно компьютера, способного запускать Windows XP SP2, но лучше, чтобы это был третий пакет обновлений SP3 и желательно 64-битная его версия).

К сожалению, Adobe прекратила поддержку и раздачу Adobe Photoshop CS4. Скачать актуальную версию редактора можно здесь: softsalad.ru/software/multimedia/graficheskie-redaktory/adobe-photoshop-cs6

Новые возможности Adobe Photoshop CS4

В дополнение к улучшениям функциональности предыдущей версии ( Adobe Photoshop CS3 ), редактор Adobe Photoshop CS4 обзавелся целым рядом собственных новых функций. Множество изменений коснулись и пользовательского интерфейса, который стал удобней, но и, как это обычно бывает, более сложным в освоении.

Изменения в интерфейсе

Пользовательский интерфейс Adobe Photoshop CS4 претерпел значительные изменения, если не сказать, что он был переделан полностью. Вот небольшой перечень:

Изменено положение многих панелей инструментов и палитр.

В верхней части окна редактора появились кнопки организации изображений, навигации и масштабирования полотна.

Основная панель инструментов обзавелась элементами управления трехмерными изображениями, добавлены новые функции редактирования изображений.

В правой части окна появились новые панели «Adjustments», «Masks» и другие.

Приложение управления файлами Adobe Bridge теперь стало практически самостоятельным, обзавелось множеством удобных функций.

Приложение Adobe Lightroom интегрировано с редактором. Теперь изображения можно быстро отправлять в Lightroom, а из него в Photoshop.

Интеграция Adobe Premiere Pro CS4 и Adobe Encore CS4.

Улучшения Adobe Camera RAW

Adobe Photoshop CS4 обзавелся новым модулем работы с «сырыми» RAW-изображениями, который стал поддерживать более 150 моделей цифровых камер. В него были добавлены новые инструменты и обновлены уже имевшиеся. Значительные изменения коснулись инструмента «Adjustment Brush» (корректирующая кисть), который обзавелся новыми опциями и регулируемыми параметрами.

Но большие восхищения у пользователей вызвал новый инструмент «Graduated Filter», позволяющий гораздо проще (в сравнении с аналогичным инструментом в стандартном наборе Photoshop) управлять экспозицией, яркостью, насыщенностью и прочими параметрами изображений (речь, конечно же, идет о RAW-изображениях).

Новые инструменты и функции

Adobe Photoshop CS4 обзавелся такими новыми инструментами и функциями, как:

Новый режим просмотра изображений «Review Mode» в виде слайд-шоу.

Новые инструменты управления холстом: «Rotate View Tool» (вращение), «Rotation Angle» (поворот на заданный угол), «Rotate All Windows» (вращение всех открытых изображений одновременно) и другие.

Новая панель «Adjustments panel», в которой собраны наиболее часто использующиеся инструменты фотокоррекции.

Панель «Masks panel», куда выведены инструменты для работы с масками, ранее вызывавшиеся из окна «Refine edges».

Функция масштабирования с учетом содержания изображения, позволяющая парой кликов мыши приспособить его к новым размерам без необходимости предварительного ретуширования и кадрирования.

Модуль «Analysis», служащий для обработки изображений научного характера, получил ряд улучшений, обзавелся новым функционалом.

И все это — не полный список новых инструментов. А если его (список) продолжать улучшениями функций из прошлых версий Adobe Photoshop, то получится, наверное, небольшая книга.

Новые возможности обработки 3D-графики

Первое, что следует отметить — Adobe Photoshop CS4 получил функционал, обеспечивающий доступ программы к ресурсам GPU (графическим ускорителям) Nvidia и ATI. Это обеспечило высокую скорость обработки, как простых изображений (с этим же связано увеличение производительности всех функций редактирования), так и трехмерных.

Вот лишь некоторые возможности редактора Adobe Photoshop CS4, связанные с обработкой 3D-изображений:

Рисование и ретуширование непосредственно на 3D-моделях.

Возможность создания собственных карт Reflections, Reflections, Bump и многих других.

Новые режимы визуализации 3D-графики.

Появление двух отдельных групп инструментов для работы с 3D-моделями: управление (манипулирование) объектами и навигация в 3D-пространнстве.

Возможность создания 3D-анимации и ее экспорт в различные форматы, включая видео. Модуль анимации Adobe Photoshop CS4 — это довольно мощное даже по современным меркам приложение, для использования которого потребуется прочесть не одну обучающую статью.