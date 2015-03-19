SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Adobe Photoshop CS3

В данном списке представлены программы для замены Adobe Photoshop CS3. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Adobe Photoshop CS3, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 20 программ

GIMP
GIMP

Версия 3.2.6

Бесплатный редактор фотографий

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
FastStone Capture
FastStone Capture

Версия 11.3

Программа для создания и редактирования скриншотов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Paint.NET
Paint.NET

Версия 5.1.12

Программа для рисования и редактирования изображений

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)
Inkscape
Inkscape

Версия 1.3

Популярный векторный графический редактор

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Tux Paint
Tux Paint

Версия 0.9.31

Рисование для детей

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
MyPaint
MyPaint

Версия 2.0.1

Графический редактор для рисования на компьютере

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Pixia
Pixia

Версия 6.51.30

Графический редактор для рисования и обработки растровых изображений

Оценок пока нет
Photo Stamp Remover
Photo Stamp Remover

Версия 13.0

Удалить водяной знак с фото

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (3)
Movavi Photo Editor
Movavi Photo Editor

Версия 6.0.0

Программа для редактирования изображений

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Adobe Photoshop CS4
Adobe Photoshop CS4

Версия 11.0.1

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
RawTherapee
RawTherapee

Версия 5.7

Бесплатный редактор фотографий в формате RAW

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Corel Painter 2019
Corel Painter 2019

Версия 2019

Программа для цифровой живописи

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (9)
Photoscape
Photoscape

Версия 3.7

Программа для просмотра и редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Fotor
Fotor

Версия 3.0.0.152

Обработка фотографий, добавление эффектов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Picture Doctor
Picture Doctor

Версия 2.0

Восстановление повреждённых JPEG файлов.

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Adobe Photoshop CS6
Adobe Photoshop CS6

Версия 13

Профессиональный редактор изображений

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (600)
Adobe Photoshop CS5

Версия 12.0

Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Adobe Photoshop CS2
Adobe Photoshop CS2

Версия 9.0.2

Мощнейший пакет для работы с графикой

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (48)
Photoinstrument
Photoinstrument

Версия 7.1.720

Простой редактор фотографий

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
MakeUp Instrument
MakeUp Instrument

Версия 7.0.704

Редактор макияжа

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