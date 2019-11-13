Adobe Photoshop CS3 (версия 10.0) — программа для редактирования растровых изображений. Это юбилейный 20-й релиз (если считать с самого начала) знаменитого фоторедактора, вышедшего в свет в апреле 2007 года. Касательно технических требований, сегодня они выглядят смешно — если компьютер способен запускать Windows XP, он с легкостью запустит и эту версию Photoshop.

К сожалению, Adobe прекратила поддержку и раздачу Adobe Photoshop CS3. Скачать актуальную версию редактора можно здесь: softsalad.ru/software/multimedia/graficheskie-redaktory/adobe-photoshop-cs6

Зачем нужен Adobe Photoshop CS3 (10.0)

Как это обычно бывает, в Adobe Photoshop CS3 перетекли все функции и возможности предыдущей версии ( Adobe Photoshop CS2 ), с описанием которой можно ознакомиться на нашем сайте. Естественно, разработчики добавили много нового как в интерфейс, так и в список функций. Именно их и рассмотрим.

Изменения в интерфейсе

Из числа наиболее значимых изменений отметим:

Новый тип организации палитр — стыковочные блоки (Dock), которые могут состоять из расположенных друг под другом нескольких групп. Эти группы связаны друг с другом, если так можно выразиться, геометрически. При изменении ширины панели одной из групп автоматически изменяется ширина всех остальных. Если же увеличить высоту панели, то остальные сузятся, что придает удобство в работе с нужной в данный момент палитрой инструментов. Кроме того, весь стыковочный блок может быть свернут для освобождения рабочего пространства. При этом на экране останутся значки/названия свернутых групп для быстрого доступа к ним.

Комбинация клавиш «Shift+Tab» более не закрывает палитры инструментов, а делает их невидимыми. Поднеся курсор к правому углу интерфейс, можно будет отобразить скрытые палитры на время (до тех пор, пока курсор остается поверх них).

Новый режим работы «Maximized Screen Mode» делает более удобной работу с изображениями высокого разрешения. В этом режиме размеры рабочей области автоматически изменяются в зависимости от количества открытых в данных момент функциональных панелей.

На основной функциональной панели появилась кнопка «Workspace», позволяющая сохранять или загружать настройки интерфейса. Ранее это приходилось делать из меню «Window».

Все команды печати изображений — «Page Setup» (настройка страницы), «Print With Preview» (окно предпросмотра) и «Print» (настройки принтера) — теперь расположены на одной странице, а не на трех.

Новые инструменты редактирования

Помимо улучшения функциональности уже имевшихся в предыдущей версии, в Adobe Photoshop CS3 были введены новые инструменты:

Инструмент «Быстрое выделение», позволяющий автоматически выделять объекты неправильной геометрической формы путем клика мышью по нему.

У всех инструментов выделения появились две новые опции: «Refine Edge», позволяющая отображать на экране только выделенный фрагмент изображения, и «Contract/Expand» — позволяет управлять (увеличивать/уменьшать) границами выделений при помощи ползунка.

Новые параметры/функции выделений: «Feather» (создание перехода между выделением и окружающей областью), «Contrast» (увеличение контрастности краев выделения), «Radius» (параметр, определяющий размер области вокруг выделения, к которой будут применяться названные функции).

Инструмент клонирования «Clone Stamp» теперь способен хранить несколько (до 5) штампов, между которыми можно переключаться. Клонирование может осуществляться из разных файлов. Для хранения штампов используется отдельная палитра. Сами же штампы обзавелись новыми параметрами — прозрачностью и режимом наложения.

Два новых дополняющих друг друга инструмента «Auto-Align Layers» и «PhotoMerge» для автоматического создания панорам из нескольких изображений, размещенных в разных слоях.

Инструмент перевода цветных изображений в черно-белые «Black and White» претерпел значительные изменения. Теперь пользователь может конвертировать изображения в ч/б вид, настраивая при этом каждый RGB-канал по отдельности.

Новые фильтры

Отдельно следует отметить появление в Adobe Photoshop CS3 "умных" фильтров (Smart Filters). Их основное отличие — обратимость действий. В Adobe Photoshop CS2 при применении фильтра исходное изображение нельзя было вернуть к первоначальному виду, поэтому пользователям приходилось создавать отдельные слои для экспериментов. С "умными" фильтрами этого более не нужно делать. В любой момент изображение можно откатить на любое количество шагов назад, а при необходимости — удалить изменение, которое было выполнено где-нибудь в середине серии фильтрации.

Обработка 3D

Расширенная версия Adobe Photoshop CS3 Extended также поддерживает работу с трехмерными изображениями различных форматов. Здесь имеются все необходимые инструменты для управления 3D-объектами (вращение, масштабирование и т.д.), но главное – пользователю доступны функции по редактирования текстур трехмерных моделей. Возможность работы с 3D-графикой в Adobe Photoshop CS3 Extended не вызвала особого интереса у поклонников этого графического редактора, т.к. функционал оказался довольно скудным даже по сравнению с существовавшими в 2007 году бесплатными 3D-редакторами.