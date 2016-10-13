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Adobe Photoshop CS2

Adobe Photoshop CS2

Мощнейший пакет для работы с графикой

2,9 (48)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 9.0.2
Скачать 340 MB
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История изменений

Версия 9.0.2

Оценки программы

2,9

48 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о Adobe Photoshop CS2

5 отзывов

Яков

Спасибо вам огромное, кучу времени потратил в пустую, пока не

AJ

Все норм установилось. Спасибо. Для работы большего не надо, а то намучился, пока устаноавливал новые версии программы.

ww

где ключ продукта? Не хочет устанавливаться и просит ключ!

Кристина

В статье указан. Читай внимательнее

Наталья

Классика, то что надо, спасибо.