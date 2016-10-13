Adobe Photoshop CS2 — знаменитый графический редактор, предназначенный для создания и редактирования растровых изображений. Программа была выпущена еще в 2005 году, потому не имеет высоких требований к компьютеру (по современным меркам).

Для установки продукта подойдет ПК под управлением Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 или 64-бит). Официально редактор не поддерживает русского языка, однако к нему было создано множество русификаторов, один из которых (для последней версии Adobe Photoshop CS2) помещен в архив с установщиком программы.

Чтобы приобрести лицензионный Photoshop, нужно купить подписку на Adobe Creative Cloud. В России это можно сделать на сайте Keysoft.store

Adobe Photoshop CS2 стал бесплатным (?)

Еще в 2013 году компания Adobe объявила о том, что сервер активации Photoshop CS2 "вышел из строя", т.е. вся линейка продуктов CS2 теперь не может быть активирована через интернет штатным способом. Вместе с этой новостью на странице загрузки Photoshop CS2 появились ключи активации программы, которые находятся там и сейчас. Теперь любой желающий может скачать последнюю версию редактора, использовать ключ активации при установке, а затем пользоваться Photoshop CS2 совершенно бесплатно.

Однако в компании сделали небольшое примечание: «Представленный для скачивания продукт предназначен только для тех, кто официально приобрел лицензию на программу ранее». Но как этот факт будет проверяться, уточнений нет. Потому все и сделали вывод — Photoshop CS2 стал бесплатным.

А вот, собственно, и сам ключ, выложенный на официальной странице Adobe:

1045-1412-5685-1654-6343-1431

Он потребуется при установке программы.

Возможности Photoshop CS2

Даже не смотря на тот факт, что Photoshop CS2 был выпущен середине далеких 2000-х, он по-прежнему остается достаточно мощным растровым редактором. Все функциональные возможности Photoshop CS2 в одном обзоре никак не рассмотреть, потому выделим основное.

Послойная обработка изображений. Редактор Photoshop CS2 позволяет использовать в одном проекте множество слоев. Их можно объединять различными способами, редактировать по отдельности, разбивать по цветовым каналам, применять различные фильтры и выполнять многие другие операции. Послойная обработка изображений — довольно непростая, но очень эффективная техника редактирования графических изображений, широко применяющаяся профессиональными дизайнерами, фотографами и др.

Разнообразные инструменты редактирования. В программе Photoshop CS2 присутствует ряд удобных инструментов для создания графики с нуля и тонкого редактирования/корректирования готовых растровых изображений. Основные инструменты можно увидеть сразу же после запуска редактора. Вот некоторые из них:

Разнообразные инструменты выделения: прямоугольная/овальная область, «Лассо» и «Прямолинейное лассо» (выделение произвольной области), «Магнитное лассо» (выделение по краю объекта) и, конечно же, «Волшебная палочка» — инструмент, позволяющий в месте клика мышью выделять все пиксели с похожим цветом и тоном.

Инструмент «Кадрирование» для обрезки произвольной прямоугольной области изображений.

Инструмент «Раскройка», позволяющий разделить изображения по зонам для выполнения разнообразных действий над каждой из них (зон) по отдельности.

Различные инструменты корректировки небольших участков, удаления дефектов и лишних объектов с изображения: «Восстанавливающая кисть», «Заплатка», «Красные глаза», «Штамп», «Узорный штамп», «Размытие», «Осветление», «Затенение» и другие.

Инструменты для рисования: «Кисть» (предусмотрен большой набор готовых кистей, имеется возможность создания своих или импорта внешних), «Градиент», «Заливка», а также разнообразные геометрические фигуры.

Инструменты для добавления горизонтального/вертикального текста и текста-маски с возможностью тонкой настройки стиля офорпления.

И все это — не полный список инструментов.

Фильтрация и эффекты. В Photoshop CS2 предусмотрена внушительная база разнообразных фильтров и эффектов, которые можно применять ко всему изображению либо к отдельным его фрагментам. Все доступные в стандартном наборе фильтров/эффектов разделены на несколько категорий, например — «Искажения», «Текстуры», «Штрихи», «Шумы», «Стилизация» и многие другие. У каждого фильтра имеются индивидуальные настройки.

В разделе с фильтрами расположен один интересный инструмент «Пластика», при помощи которого можно плавно менять форму некоторой части изображения, по-разному вытягивая либо сужая ее, заворачивая в воронку, придавая форму волны и т.д.

Расширение функционала. Пользователи могут импортировать в Photoshop CS2 разнообразные внешние плагины, которых за период существования данного редактора было создано огромное количество. К ним относятся фильтры, рамки, кисти, градиенты и т.д. — словом, практически все штатные инструменты редактирования можно дополнить новыми функциями.

Поддержка множества форматов изображений. Программа Photoshop CS2 позволяет редактировать широкий спектр форматов изображений, включая 2D и 3D-текстуры, которые затем могут использоваться в соответствующих редакторах (например, 3ds Max), и RAW-файлы — "сырые" необработанные изображения, получаемые с цифровых фотоаппаратов.

Готовые изображения редактор также позволяет сохранять во множестве форматов с возможностью тонкой настройки качества и свойств выходного файла.

Русификация Photoshop CS2

После завершения установки Photoshop CS2 запустите файл PhotoShop90Rus, указав в поле «Папка назначения» место инсталляции редактора (не требуется, если приложение устанавливалось по стандартному пути).