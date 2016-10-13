Adobe Photoshop CS2 — знаменитый графический редактор, предназначенный для создания и редактирования растровых изображений. Программа была выпущена еще в 2005 году, потому не имеет высоких требований к компьютеру (по современным меркам).
Для установки продукта подойдет ПК под управлением Windows 2000, XP, Vista, 7, 8 и 10 (32 или 64-бит). Официально редактор не поддерживает русского языка, однако к нему было создано множество русификаторов, один из которых (для последней версии Adobe Photoshop CS2) помещен в архив с установщиком программы.
Чтобы приобрести лицензионный Photoshop, нужно купить подписку на Adobe Creative Cloud. В России это можно сделать на сайте Keysoft.store
Adobe Photoshop CS2 стал бесплатным (?)
Еще в 2013 году компания Adobe объявила о том, что сервер активации Photoshop CS2 "вышел из строя", т.е. вся линейка продуктов CS2 теперь не может быть активирована через интернет штатным способом. Вместе с этой новостью на странице загрузки Photoshop CS2 появились ключи активации программы, которые находятся там и сейчас. Теперь любой желающий может скачать последнюю версию редактора, использовать ключ активации при установке, а затем пользоваться Photoshop CS2 совершенно бесплатно.
Однако в компании сделали небольшое примечание: «Представленный для скачивания продукт предназначен только для тех, кто официально приобрел лицензию на программу ранее». Но как этот факт будет проверяться, уточнений нет. Потому все и сделали вывод — Photoshop CS2 стал бесплатным.
А вот, собственно, и сам ключ, выложенный на официальной странице Adobe:
1045-1412-5685-1654-6343-1431
Он потребуется при установке программы.
Возможности Photoshop CS2
Даже не смотря на тот факт, что Photoshop CS2 был выпущен середине далеких 2000-х, он по-прежнему остается достаточно мощным растровым редактором. Все функциональные возможности Photoshop CS2 в одном обзоре никак не рассмотреть, потому выделим основное.
Послойная обработка изображений. Редактор Photoshop CS2 позволяет использовать в одном проекте множество слоев. Их можно объединять различными способами, редактировать по отдельности, разбивать по цветовым каналам, применять различные фильтры и выполнять многие другие операции. Послойная обработка изображений — довольно непростая, но очень эффективная техника редактирования графических изображений, широко применяющаяся профессиональными дизайнерами, фотографами и др.
Разнообразные инструменты редактирования. В программе Photoshop CS2 присутствует ряд удобных инструментов для создания графики с нуля и тонкого редактирования/корректирования готовых растровых изображений. Основные инструменты можно увидеть сразу же после запуска редактора. Вот некоторые из них:
- Разнообразные инструменты выделения: прямоугольная/овальная область, «Лассо» и «Прямолинейное лассо» (выделение произвольной области), «Магнитное лассо» (выделение по краю объекта) и, конечно же, «Волшебная палочка» — инструмент, позволяющий в месте клика мышью выделять все пиксели с похожим цветом и тоном.
- Инструмент «Кадрирование» для обрезки произвольной прямоугольной области изображений.
- Инструмент «Раскройка», позволяющий разделить изображения по зонам для выполнения разнообразных действий над каждой из них (зон) по отдельности.
- Различные инструменты корректировки небольших участков, удаления дефектов и лишних объектов с изображения: «Восстанавливающая кисть», «Заплатка», «Красные глаза», «Штамп», «Узорный штамп», «Размытие», «Осветление», «Затенение» и другие.
- Инструменты для рисования: «Кисть» (предусмотрен большой набор готовых кистей, имеется возможность создания своих или импорта внешних), «Градиент», «Заливка», а также разнообразные геометрические фигуры.
- Инструменты для добавления горизонтального/вертикального текста и текста-маски с возможностью тонкой настройки стиля офорпления.
И все это — не полный список инструментов.
Фильтрация и эффекты. В Photoshop CS2 предусмотрена внушительная база разнообразных фильтров и эффектов, которые можно применять ко всему изображению либо к отдельным его фрагментам. Все доступные в стандартном наборе фильтров/эффектов разделены на несколько категорий, например — «Искажения», «Текстуры», «Штрихи», «Шумы», «Стилизация» и многие другие. У каждого фильтра имеются индивидуальные настройки.
В разделе с фильтрами расположен один интересный инструмент «Пластика», при помощи которого можно плавно менять форму некоторой части изображения, по-разному вытягивая либо сужая ее, заворачивая в воронку, придавая форму волны и т.д.
Расширение функционала. Пользователи могут импортировать в Photoshop CS2 разнообразные внешние плагины, которых за период существования данного редактора было создано огромное количество. К ним относятся фильтры, рамки, кисти, градиенты и т.д. — словом, практически все штатные инструменты редактирования можно дополнить новыми функциями.
Поддержка множества форматов изображений. Программа Photoshop CS2 позволяет редактировать широкий спектр форматов изображений, включая 2D и 3D-текстуры, которые затем могут использоваться в соответствующих редакторах (например, 3ds Max), и RAW-файлы — "сырые" необработанные изображения, получаемые с цифровых фотоаппаратов.
Готовые изображения редактор также позволяет сохранять во множестве форматов с возможностью тонкой настройки качества и свойств выходного файла.
Русификация Photoshop CS2
После завершения установки Photoshop CS2 запустите файл PhotoShop90Rus, указав в поле «Папка назначения» место инсталляции редактора (не требуется, если приложение устанавливалось по стандартному пути).