Adobe InDesign CC

Adobe InDesign — программа для компьютерной верстки электронных страниц и документов с возможностью экспорта файлов в различных форматах. Данный софт позволяет с минимальными трудозатратами создавать макеты для будущей печатной продукции высочайшего качества, различного типа электронные документы, включая PDF, или даже веб-страницы для их дальнейшей публикации в интернете.

На данной странице для скачивания доступна последняя русская версия Adobe InDesign (веб-установщик).

ВОЗМОЖНОСТИ ADOBE INDESIGN

Все функциональные возможности редактора Adobe InDesign невозможно уместить в рамках небольшого обзора. Вот лишь некоторые из них:

Добавление в документ любых типов контента — текст, изображения, графики, мультимедиа-файлы и т.д.

Большое количество встроенных инструментов для редактирования и изменения параметров добавляемых объектов. К примеру, в Adobe InDesign имеется ряд функций для обработки изображений — применение к ним фильтров и визуальных эффектов, добавление текста и разнообразных графических элементов и т.д.

Наличие инструментов и автоматизированных функций, значительно упрощающих верстку электронных макетов — сетка, рамки (фреймы), направляющие, линейки и другие.

Автоматическая настройка размеров макетов и местоположения на них добавляемых объектов в зависимости от габаритов последних.

Возможность редактирования электронных документов различного формата (тем не менее, основной упор сделан на обработку PDF-файлов).

Сохранение (экспорт) документов в различные форматы. Здесь отдельно следует отметить возможность экспорта в HTML. Пользователь может, к примеру, получить исходный код PDF-документа в HTML-формате, что позволит с легкостью добавить его на сайт в качестве веб-страницы, а не вложенного в нее PDF-файла.

И другие возможности.

Важно понимать, что Adobe InDesign является профессиональным верстальщиком электронных документов, потому для работы с ним потребуется наличие определенных навыков и знаний.

СОВМЕСТИМОСТЬ ADOBE INDESIGN С WINDOWS

Для запуска редактора Adobe InDesign требуется компьютер под управлением Windows 7 (SP1), 8, 8.1 или 10 (кроме сборки 1507) разрядностью 32 или 64 бит. Для нормальной работы программного обеспечения рекомендуется наличие 8 Гб оперативной памяти, хотя редактор можно запустить и при наличии всего 2 Гб ОЗУ (высокая производительность в этом случае не гарантируется).