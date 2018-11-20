SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Adobe InDesign CC

Adobe InDesign CC

Программа для верстки электронных документов

5,0 (3)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 14.0.1.209
Скачать 2 MB
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История изменений

Версия 14.0.1.209

Оценки программы

5,0

3 оценки Оценок пока нет

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