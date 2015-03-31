Adobe InCopy CC

Adobe InCopy – мощный текстовый редактор, позволяющий с большим удобством работать над текстовыми файлами. Программа включает в себя следующие функции:

отслеживание стиля текста и изменений в формате какого-либо текстового документа;

отслеживание сюжета, количества слов, символов;

упрощенное создание гиперссылок и работа с ними.

Программа ориентирована на писателей и копирайтеров, для которых критична общая стилистическая, а не только грамматическая составляющая текстов. Adobe InCopy дает возможность сохранить текст в облако, за счет чего он становится доступным автору с любых авторизированных устройств.