Adobe Illustrator CC (2018) — удобный графический редактор, созданный фирмой Adobe Systems. Изначально программу предполагалось использовать как стандартный редактор для создания изображений векторной графикой, но в дальнейшем функционал утилиты позволил применять ее в качестве иллюстратора.

Редактор удобен при работе с графикой и логотипами, имеет множество инструментов для работы с изображениями и простой интерфейс. Adobe Illustrator по праву считается одним из самых удобных редакторов, предназначенных для создания макетов наружной рекламы и прессы.

Для бесплатного скачивания доступна пробная версия программы. Пакет Adobe Illustrator CC (2018) переведен на русский язык и совместим с Windows 10/8/7/Vista/XP (с 32- и 64-битными версиями).